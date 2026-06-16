Gyomorszájon vágott egy diákot az esztergomi ferences kollégium prefektusa, és nem is csak egyszer

Többször is gyomorszájon vágta az egyik nyolcadikos diákját az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium egyik prefektusa – írta meg a Telex. A nyolcadikos fiú azzal váltotta ki Mihály testvér haragját, hogy először nem ment el zuhanyozni, majd átfirkálta a táblán az egyenleteket.

„Az igazgató és maga Mihály testvér is jelezte nekünk, hogy ez megtörtént, csak nem gondoltuk, hogy ennyire brutális volt. Úgy tálalták, hogy a gyerek rendetlen volt, ezért a hónuk alá fogták és bevitték a zuhanyzóba. Mivel a fiam és a prefektus régóta ismerik egymást, először a fiam is védte őt. Magát hibáztatta, hogy ő provokálta ki az egészet azzal, hogy nem ment el zuhanyozni. Mi is azt gondoltuk, hogy csak kicsit megdögönyözhette, és ennyi” – mondta a lapnak a 15 éves fiú édesanyja.

A lapnak a prefektus nem tagadta a bántalmazást, úgy emlékszik, kezdettől fogva világosan kommunikált, és már másnap jelezte a gyerek apjának, hogy súlyosat hibázott.

Szánthó Gellért, az intézmény igazgatója azt írta a Telexnek, hogy a történtek után vizsgálatot indítottak, és az érintett felnőttekkel szemben munkaügyi szankciókat alkalmaztak, mivel egyértelmű volt számukra, hogy határátlépés történt. Gyermekvédelmi bejelentést azért nem tettek, mert elmondása szerint a diák is inkább játéknak, mint bántalmazásnak élte meg az esetet, ahogy a szülők sem tekintették annak – továbbá Mihály testvérre sem kaptak korábban negatív visszajelzéseket.

Az azóta távozott iskolapszichológus azt mondta, hosszú levélben fordult a tartományfőnökséghez, mert több diák is bántalmazásról számolt be – a nyolcadikos fiú esetére külön is kitért, amiről osztálytársaitól értesült. Mivel a levelezésből nem derült ki, hogy az ügyben a jogszabályi előírás alapján szükséges jelzési kötelezettség megtörtént-e, végül maga fordult a gyermekjóléti szolgálathoz, akik akkor kaptak először jelzést az esetről – majd a rendőrséghez fordultak.

Mihály testvér így számolt be az esetről: „Többször is kértem, hogy menjen el zuhanyozni, és sajnos akkor veszítettem el az önuralmamat, amikor odament a táblához, és kétszer átfirkálta az egyenleteket. Az eleje valóban játéknak indult: csak fogjuk és bedobjuk a zuhanyzóba, de aztán a gyerek nagyon ellenállt, meg eleve mérges voltam az előzmények miatt, és hasba vágtam.”

Arra pontosan nem emlékszik, hányszor ütötte meg a fiút, mint mondta, nem csak a gyerek, ő is sérült a történtek miatt, számára is traumatikus az egész. Azt viszont megerősítette, hogy a jelenetet több diák is végignézte.

Eleinte a diák maga sem élte meg olyan súlyosan az esetet. A lapnak azt mondta, érezte, az ütések erősebbek voltak, „azért kaptam az ívet. Szóltam Misi tesónak, többször is kifejeztem, hogy ez így nem vicces.” Osztálytársaival aztán megbeszélték, hogy „ez azért túlzás volt”, és ennyivel el is rendezték volna maguk között a történteket.

Végül a fiú a rendőrségen több hónappal az eset után tett visszafogott vallomást, amit később kiegészített. Mivel azonban az ütésekről nem készült orvosi látlelet, így nem igazolható, hogy a sérülés nyolc napon túl gyógyuló lett volna, vagyis nem lehet megállapítani, hogy történt-e súlyos bűncselekmény. A szülők nem tettek magánindítványt, a nyomozást valószínűleg hamarosan lezárják.

Rendszeresek a megalázó büntetések

A nyolcadikos fiúnak igazoltan beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségei (BTMN) vannak, amiről az iskola is tudott. Ebből voltak nehézségei, a vele egyébként jó kapcsolatban lévő Mihály testvér többször jelezte, hogy gond van.

Édesanyja szerint előfordult, hogy egy Mihály testvérrel való összeveszés után másnap a testnevelőtanár kiállította a fiút az osztály elé, és 10-20 kilós zsámolyt kellett a feje fölött tartania, majd miután ez nem ment neki, „szünet nélkül plankolnia kellett”. A ferences gimnázium a lapnak elismerte, hogy a tanár ebben az esetben is átlépte a határt.

Az esztergomi gimnáziumban kizárólag fiúk tanulnak, többségük a kollégiumban él, a családjaikkal ritkán találkozhatnak, a tanítás után tanulószobán tanulnak, ahol a prefektusok felügyelnek rájuk. A szigorú szabályok megszegéséért jellemzően büntetést kapnak, például csúnya beszédért vagy késésért húsz fekvőtámasz vagy két kör futás járhat – Mihály testvér szerint a leggyakrabban a tanulószoba hosszabbításával büntetnek. De olyan is előfordult, hogy a prefektusok „kicsit pofozták” is a diákokat büntetésből.

Az intézmény igazgatója a lapnak hosszan sorolta, hogy a pedagógusok milyen képzéseken vettek részt, hogy az intézményben felismerjék a gyermekbántalmazást és azokat kezelni tudják. „Az iskola fenntartója az események miatt a törvényekben előírt zéró tolerancia megkövetelését sürgette, egyben az intézményeiben gyermekvédelmi ügyekben, és az iskola gyermekvédelmi csoportjának megerősítését kérte” – írta.