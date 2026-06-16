Hadházy feljelentése után újabb nyomozás indul a pécsi Volvo-gate ügyben

Újabb nyomozás indul a pécsi Volvo-gate ügyben, miután Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő ismét feljelentést tett.

Ahogy arról beszámoltunk, a választás előtt 4 nappal jogerősen elítéltek két vádlottat a túlárazott pécsi buszvásárlás ügyében, a fideszes Bánki Erik neve pedig az utolsó perbeszédben is előkerült. Bánkit és Csízi Péter fideszes politikust a károsult cég ügyvédje emlegette a bíróságon.

Az ügyvéd a többi között arról beszélt, „nyilván könnyebb lenne a pénzt azoktól behajtani, akiknél ez a pénz valószínűsíthetően valójában van (…) „lehet, hogy a vádlottak padján másoknak is kellene ülni, de a nyomozati munka hiátusa oda vezet, hogy ezt nem tudhatjuk”. Majd közölte, „alaposabb nyomozati cselekmény kellett volna” az eljárás más pontjain, hiszen utólag nem lehet tisztázni, hogy a Bánki Erik tulajdonában álló cég számlájára hogyan került 52 millió forint, és mi lett a sorsa, ahogyan az 550 000, Thaiföldre utalt euró sorsáról sincs tudomásunk”.

A bíró is úgy ítélte meg, voltak az ügyben olyan, „vádemeléssel nem érintett személyek” akik a „bűncselekmény elkövetésében közreműködtek, ahhoz tevékenységükkel vagy mulasztásukkal hozzájárultak, asszisztáltak, részben akár bűncselekmény gyanúját felvető módon is”, és ő is kiemelte, hogy a vádlottak között mozgó 900.000 illetve 550.000 euró „sorsának tisztázása esetén további bűncselekmény, bűncselekmények gyanúja merülhetett volna, illetve merülhet fel”.

Hadházy Ákos azt írta, az újabb feljelentésében az ítélet indoklását csatolta. „Volt egy kis ping-pongozás az aktákkal, mert a baranyai ügyészség először a Központi Nyomozó Főügyészségre utalta a feljelentést, azonban ők visszadobták azzal, hogy az ügy főszereplője már nem képviselő, így nem ők az illetékesek. Ezután a baranyai ügyészség a baranyai rendőrséget bízta meg az ügy elbírálásával. Ők hétfőn szóban arról tájékoztattak, hogy a nyomozást elrendelték, de az a Fejér-megyei rendőrségen fog zajlani.”

Fotó: Németh Dániel/444

Szerinte a Volvo-csalás eddig elszabotált, legfontosabb, valódi elkövetőket firtató kérdésében indul eljárás, amit Polt Péter legfőbb ügyészként próbált elsikálni.