Jogerősen elítéltek két vádlottat a túlárazott pécsi buszvásárlás ügyében, aminek még az utolsó perbeszédében is előkerült a fideszes Bánki Erik neve

belföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • A Pécsi Ítélőtábla a lényegi pontokban helyben hagyta a Volvogate-perben a II. és IV. rendű vádlottakra első fokon gazdasági csalás és pénzmosás miatt kirótt 5-5 év börtönbüntetést.
  • A bírói tanács szerint színlelt, látszólagos gazdasági tevékenységek kísérték a 2010-es években a pécsi buszbeszerzést, a IV. rendű vádlott tulajdonában álló cég valós tevékenység nélkül jutott haszonhoz, aminek egy részét megosztotta a II. és a korábban már jogerősen elítélt III. rendű vádlottal.
  • A sértett Tüke Buszt képviselő ügyvéd, Makai Krisztián a perbeszédében azt mondta, hogy a vádlottak padján talán másoknak is kellene ülniük, illetve beszélt a fideszes Bánki Erik cégéhez került 52 millió forint tisztázatlan sorsáról is.
  • A védők a vádlottak felmentését kérték, és Csengő András I. rendű vádlott is az ártatlanságát hangoztatta az utolsó szó jogán.

Szerdán ítéletet hirdetett másodfokon a Pécsi Ítélőtábla a pécsi buszbeszerzések lassan tíz éve húzódó ügyében, az úgynevezett Volvogate-perben (az ügyről szóló összes cikkünk itt olvasható). A dr. Túri Tamás vezette tanács kisebb korrekciókkal, de lényegét tekintve helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, így az eddig jogerősen el nem ítélt II. és IV. rendű vádlottat is 5-5 év börtönre ítélték, emellett a II. rendű vádlottat öt évre eltiltotta a közügyektől, míg a IV. rendű, külföldi állampolgárságú vádlottat öt évre kiutasította az országból. Az ítélőtábla határozata szerint az elsőfokú eljárás nyomán megalapozott ítélet született, azt csak kisebb technikai kérdésekben korrigálta.

Dr. Túri Tamás tanácsvezető bíró a másodfokú határozatot ismerteti
Fotó: Haász János

Az ügy lényege: a pécsi önkormányzat tömegközlekedési cége, a Tüke Busz a 2010-es évek közepén, az akkori fideszes városvezetés, Páva Zsolt polgármestersége idején túlárazva vásárolt használt buszokat Hollandiából. A 115 darab Volvo buszt az ottani Volvo-cég helyett egy érdemi munkát nem végző közvetítőn, a holland Bus&Coach cégen keresztül vették meg. Az ügylettel, amiben időről időre a legkülönbözőbb kontextusokban előkerült, és tanúként is kihallgatott Bánki Erik fideszes parlamenti képviselő neve is, a vád szerint nagyjából 650 millió forintos kára keletkezett a városnak.

A dr. Túri Tamás által ismertetett határozat szerint az ügynek számos olyan szereplője volt, akitől érintettsége, illetve hiteltelenné válása okán tárgyilagos vallomást nem lehetett elvárni. A II. fokú bíróság szerint a személyi bizonyítékok túlnyomó többsége az ügyben használhatatlan volt, ezért csak a tárgyi bizonyítékok alapján hozta meg az ítéletét. Az Ítélőtábla kimondta: színlelt, látszólagos gazdasági tevékenységek kísérték a 2010-es években a pécsi buszbeszerzést, a IV. rendű vádlott tulajdonában álló cég valós tevékenység nélkül jutott haszonhoz, aminek egy részét megosztotta a II. és a korábban már jogerősen elítélt III. rendű vádlottal.

Egy eldugított ATM-mel kezdődött

Az egész Volvogate-ügy Csengőnek egy ügyetlenkedésével került a hatóságok látókörébe. A férfi egy szerbiai bankszámlájáról felvett készpénzben 900 000 eurónyi, azaz több mint háromszázmillió forintnyi készpénzt, majd Hollandiába utazott, hogy befizesse egy ottani bankszámlájára. Az volt a terve, hogy 19 tranzakcióval fizeti be a tetemes összeget, ám a holland városban, Woerdenben indított tranzakciói besültek, miután nem számolt azzal, hogy a bankautomaták kapacitása véges, így sikerült csordultig teletömnie az ATM-et.

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
Elbukta a túlárazott pécsi buszbeszerzéshez kapcsolódó, a jó hírneve megsértése miatt indított pert Bánki Erik

A fideszes politikus egy vloggert perelt be, aki a bíróság első fokú ítélete szerint tényszerűen számolt be a Volvogate-per egyik ítéletéről. Bánki bő egy hét alatt csaknem egymilliót bukhat az ügyön.

Haász János
belföld

Elítélték a túlárazott pécsi buszbeszerzés két vádlottját, de a bíró „vádlottként nem szereplő személyek” felelősségéről és „jogtalan hasznáról” is beszélt

A vádlottak 5-5 év börtönt és 50-50 milliós vagyonelkobzást kaptak. A bíró az ítélethirdetés során olyan „szabálytalanságok sorát” is felsorolta, amelyek részben pécsi politikusokhoz, illetve a városi cég vezető beosztású munkatársaihoz kötődtek.

Haász János
belföld

„Fazonírozni kellett” a túlárazott pécsi busztender hitelszerződését, erről Csizi Pétert is tájékoztatták

Holott a nemrég lemondott helyettes államtitkár már nem volt a városvezetés tagja. A Volvo-gate hétfői tárgyalásán az is kiderült, hogy a hitelfelvételt a pénzügyi vezető ellenezte, az városvezetői utasításra került a közgyűlés elé.

Haász János
belföld

Bánki Erik papírt hozott arról, hogy a volt cége nem kapott 52 milliót – aztán a volt üzlettársa beismerte, hogy de igen

A fideszes képviselő a NAV-ot is cáfolni akarta, de a pénzmosást magára vállaló egykori üzlettársa három lépésben eljutott odáig: „lehet, hogy utalt”, ha már az adóhivatal mondja. Kanadai elektropop, furcsa ellentmondások és a használtautó.hu szakértő használata – ez történt a Volvogate-per hétfői tárgyalásán.

Haász János
belföld

Csontvázas jelmezzel indult újra a Volvo-gate miatti büntetőper, ami egy teletömött holland ATM-nek köszönhetően robbant ki

Az akkor fideszes vezetésű Pécs 2015-ben az eredeti ajánlatnál százmilliókkal drágábban vett használt buszokat. Egyszer már született egy elsőfokú ítélet, de most újraindult az ügy. Az I. rendű vádlott szerint nem követtek el bűncselekményt, de számos kérdésre nem válaszolt, mondván: szeretne még egy kicsit élni.

Haász János
belföld