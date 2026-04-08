Jogerősen elítéltek két vádlottat a túlárazott pécsi buszvásárlás ügyében, aminek még az utolsó perbeszédében is előkerült a fideszes Bánki Erik neve

A Pécsi Ítélőtábla a lényegi pontokban helyben hagyta a Volvogate-perben a II. és IV. rendű vádlottakra első fokon gazdasági csalás és pénzmosás miatt kirótt 5-5 év börtönbüntetést.

A bírói tanács szerint színlelt, látszólagos gazdasági tevékenységek kísérték a 2010-es években a pécsi buszbeszerzést, a IV. rendű vádlott tulajdonában álló cég valós tevékenység nélkül jutott haszonhoz, aminek egy részét megosztotta a II. és a korábban már jogerősen elítélt III. rendű vádlottal.

A sértett Tüke Buszt képviselő ügyvéd, Makai Krisztián a perbeszédében azt mondta, hogy a vádlottak padján talán másoknak is kellene ülniük, illetve beszélt a fideszes Bánki Erik cégéhez került 52 millió forint tisztázatlan sorsáról is.

A védők a vádlottak felmentését kérték, és Csengő András I. rendű vádlott is az ártatlanságát hangoztatta az utolsó szó jogán.

Szerdán ítéletet hirdetett másodfokon a Pécsi Ítélőtábla a pécsi buszbeszerzések lassan tíz éve húzódó ügyében, az úgynevezett Volvogate-perben (az ügyről szóló összes cikkünk itt olvasható). A dr. Túri Tamás vezette tanács kisebb korrekciókkal, de lényegét tekintve helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, így az eddig jogerősen el nem ítélt II. és IV. rendű vádlottat is 5-5 év börtönre ítélték, emellett a II. rendű vádlottat öt évre eltiltotta a közügyektől, míg a IV. rendű, külföldi állampolgárságú vádlottat öt évre kiutasította az országból. Az ítélőtábla határozata szerint az elsőfokú eljárás nyomán megalapozott ítélet született, azt csak kisebb technikai kérdésekben korrigálta.

Dr. Túri Tamás tanácsvezető bíró a másodfokú határozatot ismerteti Fotó: Haász János

Az ügy lényege: a pécsi önkormányzat tömegközlekedési cége, a Tüke Busz a 2010-es évek közepén, az akkori fideszes városvezetés, Páva Zsolt polgármestersége idején túlárazva vásárolt használt buszokat Hollandiából. A 115 darab Volvo buszt az ottani Volvo-cég helyett egy érdemi munkát nem végző közvetítőn, a holland Bus&Coach cégen keresztül vették meg. Az ügylettel, amiben időről időre a legkülönbözőbb kontextusokban előkerült, és tanúként is kihallgatott Bánki Erik fideszes parlamenti képviselő neve is, a vád szerint nagyjából 650 millió forintos kára keletkezett a városnak.

A dr. Túri Tamás által ismertetett határozat szerint az ügynek számos olyan szereplője volt, akitől érintettsége, illetve hiteltelenné válása okán tárgyilagos vallomást nem lehetett elvárni. A II. fokú bíróság szerint a személyi bizonyítékok túlnyomó többsége az ügyben használhatatlan volt, ezért csak a tárgyi bizonyítékok alapján hozta meg az ítéletét. Az Ítélőtábla kimondta: színlelt, látszólagos gazdasági tevékenységek kísérték a 2010-es években a pécsi buszbeszerzést, a IV. rendű vádlott tulajdonában álló cég valós tevékenység nélkül jutott haszonhoz, aminek egy részét megosztotta a II. és a korábban már jogerősen elítélt III. rendű vádlottal.

Egy eldugított ATM-mel kezdődött

Az egész Volvogate-ügy Csengőnek egy ügyetlenkedésével került a hatóságok látókörébe. A férfi egy szerbiai bankszámlájáról felvett készpénzben 900 000 eurónyi, azaz több mint háromszázmillió forintnyi készpénzt, majd Hollandiába utazott, hogy befizesse egy ottani bankszámlájára. Az volt a terve, hogy 19 tranzakcióval fizeti be a tetemes összeget, ám a holland városban, Woerdenben indított tranzakciói besültek, miután nem számolt azzal, hogy a bankautomaták kapacitása véges, így sikerült csordultig teletömnie az ATM-et.