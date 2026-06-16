Hollandiában betiltották a szexuális irányultság megváltoztatását célzó „terápiákat”

A holland szenátus többségi szavazással elfogadta azt a törvényt, ami megtiltja a szexuális irányultság megváltoztatását célzó „terápiák” alkalmazását.

A 66-os Demokraták (D66), a Szabaddemokrata Néppárt (VVD), a Progresszív Hollandia (PRO), a Szocialista Párt (SP) és az Állatvédők Pártja által benyújtott jogszabály különösen a fiatalkorúak és a kiszolgáltatott helyzetben lévő felnőttek védelmét szolgálja. A törvény megsértői akár 27 500 eurós pénzbírsággal vagy 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatók. A „kezelést” alkalmazók emellett elveszíthetik működési engedélyüket.

A jogszabály támogatói szerint az „átnevelő” gyakorlatok súlyos pszichés károkat okozhatnak, és tudományos kutatások összefüggést mutattak ki közöttük, valamint a depresszió, más mentális problémák és az öngyilkossági gondolatok megjelenése között. Bár bizonyos módszerek – például az elektrosokk-kezelés vagy egyes gyógyszeres eljárások – korábban is tiltottak voltak, a kezdeményezők szerint a hatályos büntetőjog nem nyújtott megfelelő védelmet minden káros gyakorlat ellen.

A parlamenti vitában elhangzott, hogy a tiltás olyan módszerekre is kiterjedhet, mint a hosszan tartó pszichológiai nyomásgyakorlás, az áltudományos terápiák, az imával történő „gyógyítás” vagy az ördögűzés, különösen függőségi viszonyok esetén.

Az LMBT-közösség jogaiéért fellépő COC Netherlands szervezet jelentős előrelépésnek nevezte a döntést. A szervezet szerint a szexuális irányultság megváltoztatásának vagy „gyógyításának” gondolata nem áll összhangban a valósággal.

Átnevelő terápia ellen tüntető demonstráló Londonban 2022. július 9-én. Fotó: Wiktor Szymanowicz/NurPhoto via AFP

A szabályozás bírálói szerint nem egyértelmű, hogy az új törvény miben nyújt többet a már meglévő tilalmaknál, továbbá attól tartanak, hogy a rendelkezés túlzott korlátozásokat róhat az egészségügyi és más segítő szakmák képviselőire, valamint sértheti a vallásszabadságot.

A törvényjavaslatot a 75 tagú szenátusban 57 képviselő támogatta. (MTI)