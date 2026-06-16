Lezuhant egy amerikai nehézbombázó, nyolc utasa volt, mindannyian szörnyethaltak

Felszállás után azonnal lezuhant az amerikai légierő B-52-es bombázója egy dél-kaliforniai légitámaszponton, a gépen tartózkodó nyolc utas szörnyethalt – írta meg a BBC. A gép próbarepülésen vett részt, a baleset okait még nem állapították meg, a vizsgálat 30 napig is eltarthat.

„Szörnyű tragédia történt az Edwards Légitámaszponton, nyolc nagyszerű amerikait vesztettünk el” – mondta James Hayes ezredes, aki közölte, a legénység katonákból, kormányzati civilekből és kormányzati szerződéses alkalmazottakból állt.

Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

A zuhanás után a támaszponton azonnal tudták, hogy a balesetet senki sem élhette túl, a füstfelhő több kilométerről is látható volt. A támaszpont felfüggesztette a működését.

A Boeing B-52 nagy hatótávolságú nehézbombázó, amit az 1950-es évek óta használ az amerikai hadsereg. Elsősorban azért jött létre, hogy képes legyen nukleáris ellencsapásra a Szovjetunió ellen. Közel kétszer olyan magasra tud repülni, mint a kereskedelmi gépek, több száz hagyományos bombát és 32 nukleáris rakétát is elbír.