Magyar: Már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj

Képünk csak illusztráció Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

Egymondatos posztot rakott ki az üzemanyagárakról Magyar Péter miniszterelnök:

„A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj.”

Mind a kőolajár csökkenése, mind a forint euróval és dollárral szembeni erősödése az iráni háborút lezáró béke hírének köszönhető. (Az erről szóló békeszerződést elvileg pénteken írják alá Svájcban.) A világpiaci árak már az iráni háború kitörése előtti napok szintjét közelítik. A kormány korábban éppen e két feltételhez kötötte a védett üzemanyagárak rendszerének megszüntetését.

A jó hírek szerdától jelenhetnek meg a kiskereskedelmi árakban. A piaci ár ekkor még szinte biztosan nem megy a rögzített ár alá, de Magyar posztja arra utal, hogy a kormány várakozásai szerint a hét második felében ez is megtörténhet.

A védett árak rendszere alapvetően azért csalóka, és azért lenne érdemes amint lehet kivezetni, mert emiatt történelmi mélypontra csökkentek az ország vészhelyzeti üzemanyag- és olajtartalékai, amiket vissza kell majd pótolni. Ha a piaci ár jelentősen zuhan, akkor az olcsóbbá teszi a tartalékolást is .