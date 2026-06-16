Megbundázott fehér házi UFC-meccsek iránt érdeklődhetett Eric Trump, az elnök fia élénken tagadja, hogy ilyet tett volna

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Közvetlenül azután, hogy Donald Trump 80. és az Egyesült Államok 250. születésnapját egy rossz vígjátékba illő, parodisztikus eseménnyel ünnepelték meg – mármint azzal, hogy tartottak egy UFC-gálát a Fehér Ház gyepén –, gyorsan meggyanúsították az elnök egyik fiát azzal, hogy csalni próbált.

Legalábbis Daniel Cormier UFC-kommentátor X-fiókján megjelent pár képernyőkép – majd gyorsan el is tűntek onnan –, amiken látszólag Eric Trump kérdezősködött tőle, hogy tud-e valamit a UFC-harcosok állapotáról, illetve arról, hogy lesznek-e megbundázott mérkőzések.

Középen Eric Trump
Fotó: POOL/Getty Images via AFP

„Rögtön a lényegre térek... van holnap olyan mérkőzés, amit megbundáztak? A Lopes-meccsel szemezek, szerintem nem lenne túl valószínűtlen egy meglepetésgyőzelem. $$” – írta a screenshotokon látható, Eric Trump nevén megjelenő fiók, amire Cormier a képernyőfotók szerint azzal reagált: „Nem, egyik mérkőzésünket sem bundáztuk meg, és őszintén szólva felháborít, hogy ilyesmit kérdezel tőlem.”

A Cormier által közzétett, majd törölt képernyőfotókhoz a Daily Beast szerint eredetileg azt is odaírta a UFC-kommentátor: „Valószínűleg sok kritikát fogok kapni azért, hogy ezt nyilvánosságra hoztam, de nem vagyok hajlandó hallgatni. Mélyen elkötelezett vagyok a UFC iránt, és nem fogom eltűrni az ilyesfajta, belső körökből származó viselkedést. Szégyellje magát mindenki, aki tönkre akarja tenni ezt a csodálatos eseményt.”

Bár a posztot törölték, azt mások azonnal elmentették az utókornak, egy ilyen bejegyzést pedig Eric Trump is megosztott az X-en, közölve, hogy ő soha nem kereste meg Cormiert, amit látunk, az „hamis”, sőt, „egyenesen ijesztő”.

Trump a biztonság kedvéért még többször kiposztolta, hogy a képernyőfotók hamisak, sőt: a csapata tudta, hogy készültek „hamis, mesterséges intelligenciával generált képernyőképek”. És egyébként is, az, hogy Cormier azonnal törölte a bejegyzését, csak megerősíti, hogy a screenshotok „egyértelműen hamisítványok voltak”.

Végül Cormier is tagadta, hogy ő tette volna közzé a képernyőképeket, egy X-posztjában még azt a kérdést is feltette: „Tényleg ennyire hülyék az emberek?” Majd amikor a Guardian szerint egy néző személyesen is megkérdezte tőle, hogy valódiak-e a képernyőképek, így válaszolt: „Nem igaziak. Nem hiszem el, hogy ti ezt elhiszitek… Biztos feltörtek a fiókomat, vagy valami… Ki hisz ilyen dolgokban? Ez őrület… Miért tennék ilyet?”

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A helyzet odáig fajult, hogy a Trump Organization szóvivője, Kimberly Benza is megszólalt, közleményében azt mondta, a képernyőképek hamisak, „kitaláltak, és nem tükrözik a valóságot. Ez az AI által generált tartalmak egyik veszélye: a hamis információk gyorsan terjedhetnek, ha az emberek nem ellenőrzik, amit látnak”. Egyben arra kért mindenkit, „legyenek óvatosabbak, mielőtt téves információkat osztanak meg”.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A bejegyzés valódiságáról azonban mást gondol Adam Martin MMA-riporter, aki egy X-posztban közölte, a saját szemével látta a bejegyzést Cormier oldalán. „Mások is látták. Képernyőképet készítettek róla. DC (Daniel Cormier – a szerk.) twittelte, majd gyorsan törölte, de többen gyorsan lementették. Kíváncsi vagyok, miért törölte. Valaki gyorsan szólt neki, gondolom.” Martin egyben azt is jelezte, hogy a screenshotokon látható, állítólag Eric Trumptól származó üzenetek valóban „furcsák” voltak, és elképzelhetőnek tartja, hogy valaki Trump nevében küldött üzeneteket Cormier-nek.

Egy dolog biztos csak: a UFC-gála lezajlott, az ovális irodából bevonuló harcosokat pedig olyan kriptóban fizették, amit Trump családi cége bocsátott ki.

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