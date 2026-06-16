Megbundázott fehér házi UFC-meccsek iránt érdeklődhetett Eric Trump, az elnök fia élénken tagadja, hogy ilyet tett volna

Közvetlenül azután, hogy Donald Trump 80. és az Egyesült Államok 250. születésnapját egy rossz vígjátékba illő, parodisztikus eseménnyel ünnepelték meg – mármint azzal, hogy tartottak egy UFC-gálát a Fehér Ház gyepén –, gyorsan meggyanúsították az elnök egyik fiát azzal, hogy csalni próbált.

Legalábbis Daniel Cormier UFC-kommentátor X-fiókján megjelent pár képernyőkép – majd gyorsan el is tűntek onnan –, amiken látszólag Eric Trump kérdezősködött tőle, hogy tud-e valamit a UFC-harcosok állapotáról, illetve arról, hogy lesznek-e megbundázott mérkőzések.

Középen Eric Trump Fotó: POOL/Getty Images via AFP

„Rögtön a lényegre térek... van holnap olyan mérkőzés, amit megbundáztak? A Lopes-meccsel szemezek, szerintem nem lenne túl valószínűtlen egy meglepetésgyőzelem. $$” – írta a screenshotokon látható, Eric Trump nevén megjelenő fiók, amire Cormier a képernyőfotók szerint azzal reagált: „Nem, egyik mérkőzésünket sem bundáztuk meg, és őszintén szólva felháborít, hogy ilyesmit kérdezel tőlem.”

A Cormier által közzétett, majd törölt képernyőfotókhoz a Daily Beast szerint eredetileg azt is odaírta a UFC-kommentátor: „Valószínűleg sok kritikát fogok kapni azért, hogy ezt nyilvánosságra hoztam, de nem vagyok hajlandó hallgatni. Mélyen elkötelezett vagyok a UFC iránt, és nem fogom eltűrni az ilyesfajta, belső körökből származó viselkedést. Szégyellje magát mindenki, aki tönkre akarja tenni ezt a csodálatos eseményt.”

Bár a posztot törölték, azt mások azonnal elmentették az utókornak, egy ilyen bejegyzést pedig Eric Trump is megosztott az X-en, közölve, hogy ő soha nem kereste meg Cormiert, amit látunk, az „hamis”, sőt, „egyenesen ijesztő”.

Trump a biztonság kedvéért még többször kiposztolta, hogy a képernyőfotók hamisak, sőt: a csapata tudta, hogy készültek „hamis, mesterséges intelligenciával generált képernyőképek”. És egyébként is, az, hogy Cormier azonnal törölte a bejegyzését, csak megerősíti, hogy a screenshotok „egyértelműen hamisítványok voltak”.

Végül Cormier is tagadta, hogy ő tette volna közzé a képernyőképeket, egy X-posztjában még azt a kérdést is feltette: „Tényleg ennyire hülyék az emberek?” Majd amikor a Guardian szerint egy néző személyesen is megkérdezte tőle, hogy valódiak-e a képernyőképek, így válaszolt: „Nem igaziak. Nem hiszem el, hogy ti ezt elhiszitek… Biztos feltörtek a fiókomat, vagy valami… Ki hisz ilyen dolgokban? Ez őrület… Miért tennék ilyet?”

A helyzet odáig fajult, hogy a Trump Organization szóvivője, Kimberly Benza is megszólalt, közleményében azt mondta, a képernyőképek hamisak, „kitaláltak, és nem tükrözik a valóságot. Ez az AI által generált tartalmak egyik veszélye: a hamis információk gyorsan terjedhetnek, ha az emberek nem ellenőrzik, amit látnak”. Egyben arra kért mindenkit, „legyenek óvatosabbak, mielőtt téves információkat osztanak meg”.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A bejegyzés valódiságáról azonban mást gondol Adam Martin MMA-riporter, aki egy X-posztban közölte, a saját szemével látta a bejegyzést Cormier oldalán. „Mások is látták. Képernyőképet készítettek róla. DC (Daniel Cormier – a szerk.) twittelte, majd gyorsan törölte, de többen gyorsan lementették. Kíváncsi vagyok, miért törölte. Valaki gyorsan szólt neki, gondolom.” Martin egyben azt is jelezte, hogy a screenshotokon látható, állítólag Eric Trumptól származó üzenetek valóban „furcsák” voltak, és elképzelhetőnek tartja, hogy valaki Trump nevében küldött üzeneteket Cormier-nek.

Egy dolog biztos csak: a UFC-gála lezajlott, az ovális irodából bevonuló harcosokat pedig olyan kriptóban fizették, amit Trump családi cége bocsátott ki.