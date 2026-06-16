Nagy Ervin szerint lesz tűzijáték, de olcsóbb és rövidebb

Balásy Gyula cégei idén nem fognak részt venni az augusztus 20-i ünnep lebonyolításában – mondta az RTL-nek Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár.

Nagy szerint idén is lesz tűzijáték. „Semmi ellenkezőről nem tudok, szeretnénk méltón megünnepelni.”

Fotó: Németh Dániel/444

Tavaly csak a tűzijátékra több mint 3 milliárdot költött az Orbán-kormány (a Balásy-féle Lounge Event volt megbízva a feladattal), Nagy szerint idén abból a szempontból olcsóbb lesz, hogy „eltűnnek azok a cégek, amik mindig rápakoltak és levették a sápot”.

Nem zárta ki, hogy rövidebb lesz a tűzijáték, és azt is nagyon szép gesztusnak tartaná a kormány részéről, ha „pár extrább helyen fel lehetne lőni látványosságokat, mondjuk egy gyermekvédelmi intézménynél, hogy olyan gyerekek is láthassák, akik soha életükben nem részesültek ebben. Bár lehet, hogy egyszerűbb, hogyha segítünk nekik abban, hogy a budapesti tűzijátékra fel tudjanak utazni.”

Múlt héten Tóth-Szenesi Attila amellett érvelt, hogy itt lenne az ideje elfelejteni a tűzijátékot.