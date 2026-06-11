Itt az idő: felejtsük el örökre az augusztus 20-ai tűzijátékot!

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Naiv vagyok, de tényleg azt gondoltam, hogy a 2006. augusztus 20-ai tűzijáték volt az utolsó. Kemény vihar közelített a főváros felé, a hatóságok mégsem fújták le a tűzijátékot, menekülési tervet nem léptettek életbe, csak vártak, hátha szerencséjük lesz. Nem lett, a szél egyre erősödött, a közvilágítást lekapcsolták, az emberek pánikba estek, mindenki menekült, amerre látott.

A tűzijátékot rövid időre lefújták, majd újraindult, miközben a mentők sérülttől sérültig rohantak. Háromszáz ember sebesült meg azon a tragikus budapesti éjszakán, ötnek nem tudták megmenteni az életét.

A felelősséget ügyeletvezető-meteorológus-osztályvezető szinten kenték el, senkinek sem kellett magasabb szinten elvinni a balhét. Egy évvel később és azóta is majd' minden évben jött az újabb és újabb tűzijáték.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Azon vitatkozhatunk, hogy ami most történik, az rendszerváltás, vagy sem. Pár év múlva megmondom. Akár az, akár nem az, olyan időket élünk, amikor mindenki előállhat egy kedves ötletével. Herczeg Márk például a Kossuth-díjat szüntetné meg – én pedig az augusztus 20-ai tűzijátékot.