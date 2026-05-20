Az egyetlen fideszes, aki nem szart be

Az elmúlt hetekben az Orbán-hívek igencsak bajban voltak, hogy merre van arccal előre.
Nem is csak a választási vereség miatt, hanem mert az agresszivitásra, erőre, tekintélyre épített kormányzás és az ehhez idomuló kampány (vége van, Kicsi!) után a Vezér egyik pillanatról a másikra eltűnt, és valahonnan a távolból keménykedve ad zavaros interjúkat arról, hogy az eddig istenített médiára nem érdemes figyelni, inkább náci hangulatú lapot kell olvasni, és hogy legyünk tigrisek, ne nyulak. Aztán visszahúzódik a Lendvay utcai üregbe, ahová kék villogóval védve jár be otthonról.
Ugyanez a Tigris Vezér a parlamentbe nem ül be, nincs ott a kormányzati átadás-átvételen, ennélfogva egy egész ország nézte végig, ahogy a miniszterei zavartan, elillant magabiztossággal igyekeznek valahogy túlélni a kínos perceket, órákat, napokat. Ha láthatatlanná válnak, és nem szólnak vissza, akkor talán fájdalommentesen túl vannak rajta. Magyar Péter pedig lubickol az alázásban, rogyásig tolja a Netflix-kormányzást, az egykor rettegett Rogán Antal csak néz, mint egy ártatlan kölyöktacskó, közben a pénztárcája sírva ajánl fel mindent kamerák előtt Magyaréknak, Lázár „Engem bárki kérdezhet, nem félek" János az utolsó parlamenti padba ül be, oda is csak egy évre, és befele akar politizálni, elég volt a szereplésből.
Az egész volt kormány, beleértve Orbán Viktort is, egységesen meghajolt az új miniszterelnök populista húrokon játszó akarata előtt, miszerint a végkielégítését senki ne vegye fel, úgyhogy inkább maguktól elutalták egy kárpátaljai gyerekotthonnak, mintsem belementek volna bármiféle kommunikációs és egyéb csatába a jog szerint amúgy nekik járó pénzért.
Aztán a semmiből egészen váratlanul feltűnt valaki.
Hogy váratlanul, az itt nem csupán egy bombasztikusnak szánt, üres jelző. Ez az ember 16 évig (mínusz egy kicsi) arról volt híres, hogy semmi más dolga nincs, mint hogy a Vezér életét kényelmesebbé tegye, kiszolgálja, a kellemetlenségeket, úgymint sajtó vagy ellenzék, elhárítsa, nem válogatva a görény módszerekben és tenyérbemászó mondatokban. Sőt, azóta megkapta ugyanezt az állást megint, immár az ellenzéki Orbán mellett.
Ő Havasi Bertalan, akinek a neve tényleg egyet jelent az akarat nélküli bólogatójánossággal, az automata üzemmódban működő emberrel, aki annyira feltétlen híve Orbánnak, hogy még a kólásdobozát is ereklyeként őrzi. Ő az, aki most mindenkivel szembefordult a posztválasztási fideszes nihilben, és beleállt.
„Van, a korábban bennünket támogató jobbközép, vagy mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Indamédia, azt hiszem így hívják ezt a világot, Tv2, Index, ilyenek, Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári, kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni” – mondta Orbán arról, miért Dopeman podcastjába ment be nyilatkozni.
A tévéoperatőrt tényleg onnan lehet megismerni a temetésen, hogy ő állt rá a halott mellkasára a nyitott koporsóban, mert onnan jobb szögben lehet venni az özvegy könnyeit. De honnan tudja ezt az operatőrcsordát személyesen terelgető Pósfai Gábor belügyminiszter? És milyen élőben Magyar Péter? Hogy kiderüljön, együtt jártuk be a Vár hírhedt kormányzati épületeit az ország új vezetőivel.
A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.
„Ennek megfejtéséhez a jobboldali szellemi élet teljes tudására és kapacitására szükség lesz” – mondta a „fiú Felcsútról, a Kolozsvári utcából” a Magyar Nemzetnek. Az interjúban „kényszerű szuverenitási küzdelmekről” beszélt és felfedezte a sajtószabadságot.