Mint a régi szép időkben: Havasi Bertalan újra Orbán Viktor sajtófőnöke lesz

Havasi Bertalan a Hír TV-nek elmondta, hogy közel másfél év után újra Orbán Viktor sajtófőnöke lesz, állítása szerint hétfőn megegyeztek erről a Fidesz elnökével.

Ahogy azt előző nap az RTL-nek is elmondta, mindenképp ezen a területen szeretne dolgozni, és „az sem titok, hogy nem szeretnék más embernek dolgozni Orbán Viktoron kívül. A kettő így nagyjából adja magát.” Hivatalos bejelentés még nincs, mert néhány szervezeti dolgot és a kilépő papírjait el kell intéznie, de reméli, hogy minél előbb munkához láthat.

Havasi 2025 elején távozott a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkári posztjáról. 2010 óta volt Orbán Viktor sajtósa – előtte 2002-től a Hír TV hírolvasó-műsorvezetője, majd 2005-től a Fidesz sajtófőnöke volt –, és az is előfordult, hogy a miniszterelnök még egy magánprogramjára is elvitte Havasit.

Havasi Bertalan vár Orbán Viktor érkezésére a 2024-es választások reggelén Fotó: Kristóf Balázs/444

Havasi a minap feljelentést tett Magyar Péter ellen, miután a helyettes államtitkár a hétvégi kormányzati épületbejárások alatt gatyánál kilógatós, kólás dobozos szóváltásba keveredett a miniszterelnökkel, aki ezek után kirúgta.