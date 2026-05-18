Havasi Bertalan a felmentési pénzről: Én nem ajánlom fel a káprátaljai gyerekeknek és senki másnak

Havasi Bertalan az RTL Híradónak nyilatkozott, és beszélt többek között arról, hogy „első ránézésre talán nem nagy ügy”, hogy Magyar Péter a minisztériumban szólt a rendőröknek, hogy kísérjék ki az épületből, de abban a pillanatban ő éppen még helyettes államtitkár volt, és szerinte a hivatalban lévő miniszterelnök nem adhat utasítást arra, hogy kidobják őt onnan, a munkavégzése helyéről.
Havasi elmondása szerint a szóváltás után visszament az irodájába, de nem várta meg a rendőrök érkezését.
„Azt gondoltam, hogy rohadtul megalázó lenne a számomra, hogyha jönnének a készenléti rendőrök, és pont amikor meg van nyitva a minisztérium a látogatók számára, akkor engem ott fülön foga vagy a földön húzva kipenderítenének a minisztériumból”, ezért úgy döntött, inkább hazamegy. Volt munkahelyére azóta se ment vissza.
Havasi egyébként feljelentést tett Magyar ellen, miután a hétvégi kormányzati épületbejárások alatt keveredett gatyánál kilógatós, kólás dobozos szóváltásba Magyar Péterrel, aki ezek után kirúgta.
Havasi az RTL-en keresztül azt üzente a miniszterelnöknek: „Higgadjon le, nyugtassa meg az idegeit és inkább kormányozzon.”
Azt is elmondta, hogy várja a felmentés idejére szóló, 6 havi fizetését. „Én nem ajánlom fel a kárpátaljai gyerekenek és senki másnak” – mondta.
Annyit aztán hozzátett, hogy ha közben lesz más munkája, akkor legfeljebb olyan kormánytisztviselők jogsegélyére fogja felajánlani, akik ott vannak ezekben a létező kabinetirodákban, és hetek óta várják, hogy pakoljanak vagy sem.
Amikor hétfőn Magyar Pétert a kormányülés utáni sajtótájékoztatón arról kérdezték, utaltak-e már Havasi Bertalannak, a miniszterelnök azt válaszolta, hogy reméli nem, és ha rajta múlik, nem is fognak. A kormánybiztosokról és helyettes államtitkárokról pedig azt mondta, nem fognak mindenkit kirúgni, mert vannak közöttük szakmai és nem politikai kinevezettek is.
Havasi Orbán Viktorról is beszélt, azt mondta:
„Én továbbra sem szeretnék másnak dolgozni, csak Orbán Viktornak. Azt gondolom, hogy az úgynevezett nemzeti oldal (…) nem lehet meg Orbán Viktor nélkül, és nem a Fidesznek kell megújulnia, hanem Orbán Viktornak.”
Azt nem tudja még, mikor tud bekapcsolódni a munkába, de tárgyalt már arról, hogy hogyan tudna vele, neki dolgozni. Arra a kérdésre, hogy kommunikációs területen akar-e dolgozni, azt felelte:
„Nem mondom azt, hogy nagyon értek ehhez, a kommunikációhoz, igaz, hogy harminc éve csinálom, de sokszor még én sem értem, hogy mi miért van ebben a nagy kommunikációs katyvaszban. De azt egészen biztosan mondhatom, hogy máshoz nem értek, tehát szeretnék, igen”.
Az RTL arról is kérdezte, hogy Orbán Viktort miért kérdezhette alig a független sajtó. Azt válaszolta:
„mert ha megérkezik valahova a miniszterelnök, ahol 800-an várják már, és el kéne kezdeni a programot, akkor lehet, hogy nem fogunk 800 embert megvárakoztatni azért, hogy ön föltehesse a kérdéseit (…) Nem illeszkedik be a miniszterelnök programjába, van ilyen. És egyébként nagyon sokszor. És a miniszterelnök sokkal többet nyilatkozott volna, ha a körülmények, adott esetben az ott lévő szervezők, én engedik (…)” – szólt erre Havasi, aki szerint Orbán szinte kivétel nélkül mindig azt mondta, hogy „jöjjenek”.
