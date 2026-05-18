Élő

A kegyelmi ügy iratai, a végrehajtás átalakítása, azbesztszennyezés – sajtótájékoztató a kormányülés után

  • A kormány a hétfői ülésén a többi között a kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról, a végrehajtás teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi azbesztszennyezéssel kapcsolatos teendőkről és a 2026-os költségvetésről tárgyalt.
  • A kegyelmi ügy aktáit egy korábbi határozat értelmében ma hozhatják nyilvánosságra.
  • Az azbesztszennyezés ügyét Gajdos László miniszter vitte be a kormányülésre. A miniszter múlt héten járt Szombathelyen, hogy tájékozódjon az ügyben.
  • Korábban Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, pótköltségvetést adhatnak be.
18 poszt

Nem derült ki, Varga miért jegyezte ellen a kegyelmet

Az is kérdés, hogy Varga Judit miért ellenjegyezte a kegyelmet, van-e információ a dossziéban erről. Nincs ilyen információ benne - mondja Magyar. Akkor már nem élt együtt Vargával, hozzá olyan információ jutott el, hogy a 40 ügyet egyszerre terjesztették fel a minisztériumba, és sehol sem szerepelt, hogy megváltoztatta a felterjesztést a köztársasági elnök. Figyelmetlenségből is történhetett ez, utána mindenkinek szíve joga vállalni a felelősséget. Varga vállalta is azt.

Az árstopról is kérdez a Telex, Magyar azt mondja, részben gazdasági szempontból, részben a lakosság tűrőképessége indokolja, hogy maradjon a védett ár. Nem most nyúlnak először a stratégiai készletekhez, ezt majd visszapótolják.

A végletekig nem fenntartható a védett ár, mert ez is a magyarok fizetik meg közép- és hosszútávon, hiszen a világpiaci ár és a védett ár közti különbség több 10 milliárdos költséget ró ilyen távon a költésgvetésre. Akkor vezetik ki, ha elkezd csökkenni a világpiaci ár, és csak egy kis emelkedést jelent majd a kutakon. A 480 forintos benzinárról is beszél: az egyik fb-posztjában azt írta, az előző kormánynak volt 480 forintos védett ára, arra kérdezett rá, milyen adócsökkentéssel tervezi elérni. A világpiaci ár akkor messze volt a 100 dollártól, most van, hogy 120 dollár a világpiaci ár. Ennek ma már nincs realitása.

Magyar nem árulta el, hogy milyen alkotmánymódosítással mozdítanák el Sulyok Tamást

Még az RTL kérdezte, hogyan akarják leváltani az államfőt, ha nem mondd le. Magyar - miután az Indexnek Sulyok Tamás is beszélt arról, hogy mi hangzott el kettejük között, az államfő szerint visszautasította, hogy lemondjon - azt mondta, hogy akkor őt sem köti a titok. Szerinte az első találkozójuk után Sulyok azt mondta neki mosolyogva, hogy megfontolja a lemondásra felszólító érveit és jelentkezni fog. Másodszor a kinevezési okmányok átvételekor beszéltek, akkor Sulyok Magyar szerint azt kérdezte, hogy kit keressen a kormánytól, ha úgy dönt, hogy lemond, az igazságügyi minisztert keresse-e. Magyar erre most azt mondta, hogy nem értette, miért kérdezi ezt az államfő, de közölte, hogy arról nincs alku, hogy a bukott államfőknek ne járjon életük végéig járadék, titkárság, komornyik, gépkocsi, mint most. Május 31-ig várják, hogy Sulyok lemondjon, ha nem távozik, tudják, hogyan mozdítsák el.

Fotó: Németh Dániel/444

Városi legendák

A következő kérdező a Telex. A riporter a kegyelmi aktára kérdez, van-e olyan információja, ami Lévai Anikó érintettségére utal. Magyar ugyanis erről beszélt múlt héten.

Magyar azt mondja, mindegy, hogy neki milyen információ van a birtokában, ez a városi legenda kategória. A Tisza frakció kezdeményezi parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, ott fog kiderülni, hogy le van-e benne írva valami a dossziéban, ami a Sándor-palotában van.

Innentől kezdve kötelező lesz megjelenni a részvételt a bizottsági üléseken. Aki nem megy el, kapjon jelentős bírságot, utána a rendőrség vezesse fel őket. Kötelező lesz válaszolni a kérdésekre. Egy-két hónapon belül ki fog derülni, és válaszolni fognak az érintettek. Akár a volt köztársasági elnök. Magyar szerint a válasz nem csak Novákra tartozik. A jövőre nézve egy másik módosítás, hogy a kegyelmi ügyek a titok homályába vesznek. Személyes adatokra, döntéselőkészítésre hivatkozva nem hozzák nyilvánosságra az ügyeket. Ezt is módosítják. Ha az elnök megadta a kegyelmet, az IM ellenjegyezte, akkor a döntést és indoklását nyilvánosságra kell hozni.

Balásy Gyulától a felajánlott cégei teljes dokumentációját várja Magyar

Az RTL kérdez arról, hogy mi lesz a NER-ben az állami kommunikációs és rendezvényszervezési monopóliummal rendelkező Balásy Gyula által felajánlott cégekkel. Magyar azt mondta, hogy a cégek teljes dokumentációját várja, amit a pénzügyminiszternek kell átnézni, valóban van-e több tízmilliárd forint a cégekben. Emlékezetett rá, hogy a NAV végrehajtást indított a cégek ellen, mert a 2025-ös áfafizetési kötelezettségének nem tett eleget határidőre. Ha az illető maffiózó valóban a szívén viseli a volt munkatársai sorsát, haladéktalanul jutassa el ezeket a dokumentumokat. "Mi nem szeretnénk vele tárgyalni, majd a hatóságok megteszik azt" - mondta Magyar.

Magyar bejelentései után két-két témában kérdezhetnek az újságírók

Az M1 kezdi a kérdéseket:

1. Tervez-e személyesen találkozni Magyar Péter Krausz Ferenccel, vagy ez a minisztérium feladata lesz? Magyar: Először az illetékes minisztérium elvégzi az átvilágítás (ez már majdnem kész), Magyar nyitott találkozni akár Krausszal, akár más elismert tudósokkal való találkozóra. Szívesen meghallgatja az ő álláspontjukat abban, hogyan alakították ki ezt a konstrukciót a választások előtt. A felmondás/struktúraátalakítás nem jelentheti azt, hogy a magyar tudósok támogatás nélkül maradnak.

Fotó: Németh Dániel/444

2. Tervez-e találkozni személyesen Zelenszkij elnökkel a kisebbségi jogok kapcsán, vagy minisztériumi szinten fogják ezt megoldani? Magyar szerint technikai szinten kezdődtek a tárgyalásnak, megnézik a haladást, közelednek-e valóban az álláspontok, ha igen, jöhet a külügyminiszteri találkozója. Magyar részéről továbbra is áll az ajánlat, hogy ha sikerül rendezni az ügyet, akkor szívesen találkozik Zelenszkijjel Beregszászban.

Magyar is firkálgathat, legalábbis egy tollat kért a kollégáitól

Nem a lilát, hanem inkább a kéket választotta, ha van ennek bármi jelentősége.

Holnap hozzák nyilvánosságra a kegyelmi aktát

A kormány múlt héten döntött arról, hogy megvizsgálja a kegyelmi ügy dossziéját. Ez meg is történt, az IM-ben van az egyik dosszié, a másik a Sándor-palotában. A dossziét holnap nyilvánosságra hozzák a kormány.hu/igazságtétel oldalon. Délelőtt hozzák nyilvánosságra.

Magyar Péter arról beszélt, a kegyelem úgy zajlott, hogy az igazságügyi miniszter egy csomagot terjesztett fel a köztársasági elnökhöz. Több mint 40 kérvényt terjesztett fel, 3-nál javasolt kegyelmet, K. Endrénél nem. Ez még nem ismert okokból és indokok alapján Novák Katalin változtatta meg és küldte vissza az igazságügyi minisztériumnak. Ez ritkaság, hogy az IM nemleges felterjesztését megváltoztassák.

Fotó: Németh Dániel/444

Az IM-ben végigment minden szinten, és a köztársasági elnök megváltoztatott leiratát láttamozta a teljes struktúra, beleértve Répássy Róbert államtitkár is. A kegyelmi kérvényt nyilvánosságra hozzák, kiderül, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kérvényt. Azt is látják, és vizsgálják, hogy nyilvánosságra lehet-e hozni, a környezettanulmány. Gyomorforgató dolgok vannak benne leírva, mindenhol arról beszéltek, hogy tökéletes munkát végzett, egyetértenek a kegyelem megadásával.

Felszólítja Sulyok Tamást, hogy tegye a puzzle másik részét a dologhoz, hozza nyilvánosságra a Sándor-palotában lévő dossziét, amiből kiderülhet, hogy milyen indokok alapján adhatott kegyelmet az akkori elnök. Jogos elvárása mindenkinek, az áldozatoknak főleg, hogy tisztán lássanak abban, hogy kinek a felkérésére vagy fenyegetésére írta alá a kérvényt Novák. Ha nem teszi meg Sulyok, indokolja meg, és adja be a lemondását.

Varga Judit nevét Magyar nem mondta ki.

Magyar Péter: Mindent elkövetünk az EU-s pénzek hazahozataláért

A három kormányszóvivő után Magyar Péter is ad tájékoztatást, arról beszél, hogy intenzív tárgyalásokat folytatnak az EU-s pénzek hazahozataláért. Jövő héten Brüsszelben erről már megállapodást írnának alá, augusztus végéig pedig intenzív törvényalkotási munka folyik majd, hogy teljesülnek a feltételek.

Közölte azt is, hogy António Costával, az Európai Tanács elnökével egyeztettek Ukrajna uniós csatlakozásának feltételeiről. Magyar részről fontos szempont a magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak visszaszerzése, ez feltétele, hogy az EU megnyissa Ukrajna csatlakozásának az első fejezetét, erre Ukrajna is nyitottnak tűnik.

Több miniszter kíséri Magyart

Magyar és a kormány több tagja, Orbán Anita, Kapitány István, Ruszin-Szendi Romulusz, Bóna Szabolcs, Vitézy Dávid, valamint Tarr Zoltán is megy Lengyelországba és Bécsbe. Kereskedelmi járattal mennek.

A krakkói érsekkel is találkoznak. Krakkóból vonattal mennek Varsóba, tárgyalnak a kormánnyal és az elnökkel, civilekkel.

Csütörtök reggel mennek Ausztriába.

A kormány döntött a titkos egészségügyi megszorítási tervekről szóló dokumentáció nyilvánosságra hozataláról

A dokumentumok feldolgozását és nyilvánosságra hozatalát az Egészségügyi Minisztérium koordinálja.

A kormány vizsgálni fogja Lázár János felfüggesztett beruházásait is, tudni akarják, mit miért, milyen szempontok alapján függesztettek fel. Sok esetben évek óta előkészített fejlesztések voltak. Ezt Vitézyék fogják koordinálni.

A kormány áttekinti a diplomataútlevelek kiadását is, a hírek szerint több mint 1000 diplomataútlevél van használatba. A kiadások számára, jogcímére, és a rendkívüli engedélyeztetések gyakorlatára is rá akarnak látni, ezt Orbán Anitáék fogják felügyelni a Külügyminisztériumban.

Az egészségügyi tervek is nyilvánosak lesznek

Nyilvánosságra hozzák az egészségügyben tervezett megszorításokról szóló dokumentumokat, reformjavaslatokat és háttérjavaslatokat is.

Teljeskörű átvizsgálást indítanak a Lázár János által leállított beruházoskkal kapcsolatban is. A leállított projektek sok esetben évek óta előkészített fejlesztések voltak.

A diplomataútlevelek gyakorlatát és szabályozását is átnézik. Több mint 1000 diplomataútlevél van most kiadva, sok indokolatlan.

A honvédségi repülőgépek nem szolgálhatnak a politikai elit urizálására

Fenntartását a magyar adófizetők finanszírozzák, ezért a működés minden elemének indokolhatónak és átláthatónak kell lennie. Vizsgálni fogják az elmúlt évek honvédelmi luxusrepülőzéseinek indokoltságát.

Vitézy átvizsgálja az ingatlanokat

Vitézyt arra kérték, végezzen át teljeskörű átvilágítást az állami ingatlanok körében. Az állam által bérelt irodaházakra, cégek székhelyeire, szerződésekre, Tiborcz-érdekeltségektől vett ingatlanokra is kiterjed a vizsgálat.

Több száz millió eltüntetett költségvetési hiányt találtak Vitézyék

Vitézy Dávid minisztériuma arra jutott, hogy a kormány meghamisította a költségvetést. Hiányzik belőle összesen 286 milliárd forint, ez a Lázár-féle ÉKM-ben eltüntett költségvetési hiány van.

A kormányszóvivők beszámoltak arról is, hogy megkülönböztető jelzést csak a miniszterelnök és a belügyminisztert használhat majd ezentúl.

Munkaerőpiaci egyeztetéseket folytat a kormány a héten, harmadik országbeli vendégmunkásokról. (Belügy-, Pénzügy-, Agrár-, Gazdasági és energetikai, Igazságügy és a Szociális minisztérium fog ebben részt venni, a kormány pedig várhatóan a jövő heti kormányülésen dönt a harmadik országbeli munkások behozatalának felfüggesztéséről.

Felbontják a szerződést Krausz alapítványával és átvizsgálják a közmédiát

Május végéig kell felülvizsgálni a Krausz alapítványa és az állam között kötött finanszírozási szerződést, és készítse elő a felmondást. Elvárják, hogy fizessék vissza a 20 milliárdot. De a fiatal kutatók támogatása nem sérülhet.

Az MTVA és közszolgálati média működését felülvizsgálják. A kormány szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt vagy hatalmi központ kiszolgálója. Az éves költségvetése 2010 óta többszörösére nőtt, 165,6 milliárdot kaptak tavaly, miközben nem láttak el közszolgálati funkciót. A többi között szerződéseket, vezetői döntéseit, hírszerkesztési gyakorlatát és az intézményi kapcsolatokat is felülvizsgálják. Valódi közmédiát akarnak.

POLITIKA kormányszóvivői kegyelmi botrány magyar péter kegyelmi ügy végrehajtók kormányülés azbesztszennyezés költségvetés TISZA-kormány