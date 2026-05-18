A kegyelmi ügy iratai, a végrehajtás átalakítása, azbesztszennyezés – sajtótájékoztató a kormányülés után

Az is kérdés, hogy Varga Judit miért ellenjegyezte a kegyelmet, van-e információ a dossziéban erről. Nincs ilyen információ benne - mondja Magyar. Akkor már nem élt együtt Vargával, hozzá olyan információ jutott el, hogy a 40 ügyet egyszerre terjesztették fel a minisztériumba, és sehol sem szerepelt, hogy megváltoztatta a felterjesztést a köztársasági elnök. Figyelmetlenségből is történhetett ez, utána mindenkinek szíve joga vállalni a felelősséget. Varga vállalta is azt.

Az árstopról is kérdez a Telex, Magyar azt mondja, részben gazdasági szempontból, részben a lakosság tűrőképessége indokolja, hogy maradjon a védett ár. Nem most nyúlnak először a stratégiai készletekhez, ezt majd visszapótolják.

A végletekig nem fenntartható a védett ár, mert ez is a magyarok fizetik meg közép- és hosszútávon, hiszen a világpiaci ár és a védett ár közti különbség több 10 milliárdos költséget ró ilyen távon a költésgvetésre. Akkor vezetik ki, ha elkezd csökkenni a világpiaci ár, és csak egy kis emelkedést jelent majd a kutakon. A 480 forintos benzinárról is beszél: az egyik fb-posztjában azt írta, az előző kormánynak volt 480 forintos védett ára, arra kérdezett rá, milyen adócsökkentéssel tervezi elérni. A világpiaci ár akkor messze volt a 100 dollártól, most van, hogy 120 dollár a világpiaci ár. Ennek ma már nincs realitása.