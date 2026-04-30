Lázár: Újra a leghátsó sorba fogok ülni

POLITIKA

„Nagy vereséget szenvedtünk. Világosan látjuk az okait, de azok pontos megértése, kezelése nagy munka lesz, ahogyan a Fidesz megújítása is ”– írta a Facebookon Lázár János, aki felveszi a mandátumát és beül az Országgyűlésbe. A leköszönő építési és közlekedési miniszter a választás óta eddig egyszer posztot, egy Churchill-idézetet.

Most azt írta, a Fidesz vezetésének két felelőssége van: távozni és maradni.

„Távozni a pozíciókból és maradni az újjáépítéshez, egyben tartani és megerősíteni azt a politikai közösséget, amelyet legalább 2 millió magyar ember bizalma kötelez”

– írta, hozzátéve, hogy ezt a két, látszólag ellentétes felelősséget igyekeznek összehangolni, például a képviselőcsoport összeállításával. Ahogy azt írtuk, a Fidesz 44 fős és a KDNP 8 fős parlamenti frakciójában ismert nevek és ejtőernyőztetett jelöltek egyaránt vannak, számos bukott egyéni jelölt mentőövet kapott.

Fotó: Németh Dániel/444

Lázár azt is írta, a párt „informális és formális vezetőinek egy része távozott a politikából, egy része viszont hátramarad elvégezni ezt a munkát”, közéjük tartozik ő is. Vissza akarta adni a mandátumát – hiszen azt listán szerezte –, de a közösség

„azzal a feladattal bízott meg, hogy vegyem fel a mandátumot, és vegyek részt az újjáépítésben. Az a dolgunk, hogy a politikai és szervezeti megújulás feltételeit megteremtsük. Véleményem szerint egy év múlva lehet megítélni, milyen munkát végeztünk és azt is, hogy mennyit sikerült nekem, személyesen elvégeznem a rám bízott feladatokból”

– írta, indokolva, hogy miért csak egy évre vállalta a parlamenti munkát. Azzal zárta: „Újra a leghátsó sorba fogok ülni. Befele fogok dolgozni, nem kifele, a közösségnek fogok politizálni, nem a közönségnek. Isten áldja Magyarországot, az új kormány és az új országgyűlés munkájához sok sikert kívánok!”

A Fidesz kedden tartotta választmányi ülését, ezen Orbán Viktor felajánlotta a lemondását, de a testület nem fogadta el. Ugyanezt játszotta meg Semjén Zsolt KDNP elnök: ő is felajánlotta a lemondását, azt sem fogadták el. Kiderült az is, hogy a párt tisztújító kongresszusát június 13-ra hívták össze, addig is folytatódik a bukás okainak értékelése. Erről ugyan beszéltek a mostani választmányon is, de az újságírók hiába kérdezték az okokat, nem árulták el, mi volt az. Kövér László csak annyit mondott, sok okot állapítottak meg.

választás 2026 POLITIKA fidesz mandátum Lázár János választás 2026 országgyűlés
