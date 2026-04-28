Orbán Viktor felajánlotta a lemondását a történelmi bukás után megtartott bő egy órás választmányi ülésen

A Fidesz elnöke, Orbán Viktor 10.15 körül érkezett meg a Fidesz választmányi ülésére a Visi utcába, válaszolt néhány újságírói kérdésre, bement, majd 11.30 után távozott is. Kifele már nem állt meg, a közelébe se lehetett menni.

Orbán érkezik a választmányi ülésre
Befele arról beszélt, nem az a kérdés, neki van-e pártelnöki ambíciója, hanem az, hogy mi a közösség érdeke (ambíciója van, ez már kiderült korábban, mikor nem mondott le, hanem arról beszélt, a jobboldal megújításán dolgozna).

Az ülés után a Telex szerint Bánki Erik arról számolt be, hogy Orbán Viktor felajánlotta a lemondását, de a testület nem fogadta el.

Ugyanezt játszotta meg Semjén Zsolt KDNP elnök: ő is felajánlotta a lemondását, azt sem fogadták el.

Kiderült az is, hogy a Fidesz tisztújító kongresszusát június 13-ra hívták össze, addig is folytatódik a bukás okainak értékelése. Erről ugyan beszéltek a mostani választmányon is, de az újságírók hiába kérdezték az okokat, nem árulták el, mi volt az. Kövér László csak annyit mondott, sok okot állapítottak meg. Deutsch Tamás szerint készítettek egy gyorsértékelést, amit majd elküldenek a kongresszusnak.

Kövér László
Az egyik új parlamenti képviselő, Radics Béla arról beszélt, „most lett vége, még egy kicsit értékelni kell”, Pócs János pedig arról, hogy „előre, és gyorsan”, Kubatov Gábor pártigazgató pedig annyit mondott a sajtónak, hogy mindent megtudnak a sajtóból. Vitályos Eszter volt kormányszóvivő, leendő parlamenti alelnök az oldalajtón távozott.

A júniusi tisztújító kongresszuson várhatóan egy évre választják meg Orbán Viktort. Lázár János nem indul az elnöki posztért, a frakcióba ugyan beül, de ő is csak egy évre tervez a képviselőcsoportban. Fónagy János az ülés után arról beszélt, a többség szerinte támogatja, hogy Orbán maradjon az elnök.

