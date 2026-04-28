Most értékeli a bukást a Fidesz választmánya

Negyedórás késéssel futott be Orbán Viktor bukott miniszterelnök, a Fidesz elnöke a párt országos választmányának ülésére, majd röviden válaszolt az újságírók kérdéseire.

Arról beszélt, a mai ülés a bukás kiértékeléséről szól majd. Nem az a kérdés, hogy ő ambicionálja-e az elnöki pozíciót, hanem az, hogy mire van szüksége a közösségnek. Arra a kérdésre, mit üzen azoknak, akik szerint megfutamodás volt, hogy nem vette fel a parlamenti mandátumát, azt mondta, ő eddig nem futamodott meg semmi elől, most sem azt teszi.

Szerinte bajtársias döntést hoztak azok a fideszes képviselők, akik lemondtak a mandátumukról, hogy mások ülhessenek be a parlamentbe. Ez személyes áldozatként is felfogható. 25 helyen cseréltek úgy, hogy Orbán Balázs most még beül, de nyártól EP-képviselő lesz.

Fotó: Bankó Gábor

Arra a kérdésre, hogy miből fog élni májustól, azt mondta, majd májusban elárulja, ezen még nem gondolkodott, de jó fizikai állapotban van, és munkára kész. Megkérdezték, mi lesz Mészáros Lőrinc vagyonával és Hatvanpusztával, mire annyit mondott, forduljanak a tulajdonosokhoz.

Szijjártó Péter mellett viszont kiállt: kedd reggel a frakciók a parlamentben egyeztettek a bizottsági helyekről és az alelnöki pozícióról, Magyar Péter viszont közölte, Szijjártó Pétert nem fogják megválasztani parlamenti alelnöknek. Orbán szerint „ez méltatlan, Magyarország legsikeresebb külügyminiszteréről van szó, aki a legnagyobb hazafi, és akik kritizálják, közelebb vannak ahhoz, amit hazaárulásnak nevezünk.”

Fotó: Bankó Gábor

Orbánnál arra is rákérdeztek, hogy miért használják továbbra is a nemzeti oldal kifejezést, amit például Takács Péter államtitkár kommunikációs hibának nevezett, nem tartják-e így kirekesztőnek, és ez nem járult-e hozzá a vereséghez, mire azt mondta, „nem, a nemzeti oldal kifejezés indokolt, itt vannak a hazafiak, nem vitatjuk el másoktól azt, hogy másképpen definiálják magukat.”

A választmányi ülésen nem csak a bukás okait elemzik, itt döntenek majd a tisztújító kongresszus összehívásáról is. Orbán hatalmas vereség után nem mondott le a pártelnökségről, sőt, a választás után pár nappal arról beszélt, a jobboldal újjászervezésén dolgozna, ha erre felhatalmazást kap. A júniusi tisztújító kongresszuson várhatóan egy évre választják meg. Lázár János nem indul az elnöki posztért, a frakcióba ugyan beül, de ő is csak egy évre tervez a képviselőcsoportban.

Az ülésre sorra érkeztek a tagok, köztük olyanok is, akik már nem lesznek parlamenti képviselők.

A választmány elnöke, Kövér László nem lesz többet képviselő

Kósa Lajos alelnök kiesett a parlamentből

Kubatov Gábor sem ül be

Orbán Balázs gyorsan az EP-be távozik.

Tállai András is megy

Szentkirályi Alexandra a fővárosi frakcióvezetést hagyja ott a parlamenti helyért.

Radics Béla is átül a közgyűlésből.

Németh Balázs listáról került be.