Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot

Kedd este két törvényjavaslatot is benyújtott a kormány a parlamentnek. Az egyik az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes

törvények módosításáról szóló 110 oldalas törvényjavaslat (pdf); a benyújtója Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. A másik az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 26 oldalas törvényjavaslat (pdf), ami szintén Ruff és Kármán András pénzügyminiszer közös előterjesztése.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Az Országgyűlés megállapítja, hogy az európai uniós költségvetési források hazai felhasználásának hatékonyabb és eredményesebb ellenőrzését biztosító intézményrendszer megerősítése szükséges” – így kezdődik az uniós források hazahozatalát szolgáló törvény. A jogszabály annak [2] pontja szerint „különösen az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja”.

A konkrét paragrafusok felsorolása előtt, a kvázi preambulum [4] pontjában azt is rögzítik, hogy a tervezet „kizárólag az európai uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul. A szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, így nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel az Ukrajna európai uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket sem”.

A törvény, ha elfogadják, egyrészt módosít, illetve hatályon kívül helyez olyan törvényi rendelkezéseket, amik most még akadályozzák az európai uniós források felszabadítását. Ennek jegyében a törvény:

szigorítja a vagyonnyilatkozat-tételre, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;

az Integritás Hatóság vonatkozó feladat- és hatásköreinek megteremtésével biztosítja a vagyonnyilatkozatok tartalmának vizsgálatát, teljeskörűségük ellenőrzését;

rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alaptörvényben is rögzített megszüntetéséről, és az ezzel összefüggő végrehajtási rendelkezések elfogadásáról;

a korrupcióval szembeni fellépés érdekében módosítja a büntetőeljárásról szóló törvény egyes passzusait;

fokozza a közbeszerzések terén a versenyt és az átláthatóságot;

ez utóbbi érdekében kiterjeszti a Központi Információs Közadat-nyilvántartás

felületén közzétételre kötelezett szervek és a közzéteendő adatok körét;

és végül a már említett külön törvénytervezet, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát.

Ahogy azt már korábban elmondták, a kekvákat két lépcsőben szüntetik meg. A törvényjavaslat egyik melléklete felsorol tizenöt, közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó alapítványt, amiket 2026. augusztus 31-ig megszüntetnek. Ez a lista:

1. ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány

2. Hauszmann Alapítvány

3. Jövő Nemzedék Földje Alapítvány

4. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány

5. Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány

6. Közép-európai Oktatási Alapítvány

7. Magyar Kultúráért Alapítvány

8. Makovecz Campus Alapítvány

9. Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány

10. MOL – Új Európa Alapítvány

11. Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány

12. Batthyány Lajos Alapítvány

13. Mathias Corvinus Collegium Alapítvány

14. Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

15. ZalaZONE Alapítvány

A Tudás-té Alapítványt szintén megszüntetik ez év augusztus 31-ig. A kekva-szabályok módosítása kiterjed arra is, hogy „az alapítvány alapítói jogainak teljes köre osztatlanul a Kormányt illeti, illetve csatlakozókénti való részvétel esetén a Kormányt illeti az alapítvány alapítói jogainak teljes köre osztatlanul”.

A törvényjavaslat értelmében kiterjesztik az állami támogatásban részesülő párt civil szervezetek névjegyzékében feltüntetett képviselőire is a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget. Tételesen felsorolják azokat a tisztségeket, amik betöltői „nem vagy csak külön rendelkezések alkalmazásával részesülhetnek támogatásban” (11 ilyen kategória van az államfőtől a polgármestereken át a regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselőiig és fb-tagjaiig).

A közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében akár 50 milliós bírságot is kaphat az a szerv, amely Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén nem teszi közzé legalább kéthavonta, díjmentesen hozzáférhetően a meghatározott gazdálkodási adatait. A törvénnyel közzétételre kötelezetté válnak a köztulajdonban álló gazdasági társaságok, a kekvák, valamint az általuk létesített vagy fenntartott jogi személyek, az állam által törvény rendelkezése alapján alapított közérdekű vagyonkezelő alapítványok, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok által létrehozott alapítványok, valamint a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat is. A helyi önkormányzatok által nyújtott támogatásokat is közzé kell tenni a felületen a törvény értelmében.

A törvényjavaslattal mindezeken túl többek között

megkönnyítik a közérdekű adatigényléssel kikérhető adatokhoz hozzáférést,

kereshetővé teszik a vagyonbevallásokat,

büntethetővé teszik, ha valaki kamuzik a vagyonnyilatkozatában,

módosítanak egyes összeférhetetlenségi szabályokat,

módosulnak a kockázati tőkealapkezelőkre vonatkozó szabályok,

bevezetik az átlátható gazdasági szereplő fogalmát,

erősítik a közbeszerzési szerződések teljesítésének átláthatóságát és utólagos ellenőrizhetőségét,

módosítanak egyes koncessziós szabályokat,

módosítják az előírásokat a magántőkealapok és kockázati tőkealapok tényleges

tulajdonosi átláthatóságának érdekében.

A törvény a tervezet szerint a kihirdetését követő harmadik, egyes passzusa a 61. napon lépnek hatályba.