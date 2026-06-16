Pintér Bence nem szeretné, ha a polgármesteri mandátumot is két ciklusban korlátoznák

Győrben továbbra is szeretne előrehozott önkormányzati választást Pintér Bence, a város független polgármestere (a közgyűlésben szinte csak fideszes képviselők ülnek, és akadályozzák a munkáját), országosan viszont ez szerinte egy kényes jogi kérdés.

A Népszavának adott interjúban azt mondta, „egyrészről öt évre kaptunk mandátumot, másrészről pedig vannak olyan pozíciók az országban – például a köztársasági elnök vagy más, hosszú időre kinevezett vezetők –, ahol egyértelmű a választói akarat a leváltásukra, ha már erre szavazott az ország többsége. De azt gondolom, hogy ez az önkormányzatokra ilyen formában nem terjeszthető ki.”

Pintér Bence Fotó: Németh Dániel/444

Győrben azért más a helyzet, mert az elmúlt másfél évben „jelentős csontkollekció hullott ki a szekrényből”, a győri Fidesz pedig a szöges ellentétét csinálja annak, amit a választáson ígért. Ezért is kezdeményezte többször is a közgyűlés feloszlatását, amit mindig leszavazott a Fidesz.

Pintér Bence arról is beszél, későinek tartja, hogy a Tisza-kormány csak június végén akar elkezdeni tárgyalni az önkormányzatokkal, mert nagyon komoly problémákkal küzdenek a települések. A szolidaritási hozzájárulás ügyében a haladék nem elég. Ők ki tudnák fizetni az éves összeget, de ha megteszik, akkor „be kell zárnunk minden uszodát, nagyobb kulturális- és sportlétesítményt. Nekünk arra lenne szükségünk, hogy ez a forrás felszabaduljon, a győri költségvetésben maradjon. Ez egy igazságtalan sarc, aminek léteznie sem szabadna, az önkormányzatiság lényegét kezdi ki.”

A fizetésének a megnyirbálását nem tartja fontos kérdésnek. „Ha a fizetésem csökkentése az ára annak, hogy Győr visszakapja a forrásait, akkor én ezt elfogadom.”

Azzal viszont problémája lenne, ha a két ciklusra korlátoznák a polgármesterséget, mint ami felvetődött a Tisza részéről. Ez szerinte más, mint a miniszterelnöki ciklus korlátozása, ugyanis míg a miniszterelnököt a parlament választja, addig a polgármestereket az emberek közvetlenül. „Ha egy helyi közösség azt mondja, hogy számára ez az ember a legalkalmasabb a város vezetésére, akkor szerintem ezt tiszteletben kell tartania az Országgyűlésnek.”

Örülne, ha a Vagyonvisszaszerzési Hivatal Győrben lenne, ezt kormányzati szinten már jelezte is, elmondása szerint az ötletet nem utasították el elsőre.