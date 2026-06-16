Tiborcznyi vagyonnal lett még gazdagabb Mészáros Lőrinc

Egy év alatt 1559 milliárddal, 12 579 milliárd forintra nőtt a 100 leggazdagabb magyar összvagyona, ami újabb rekordot jelent azóta, hogy a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány elindult 25 évvel ezelőtt. A növekedés üteme ugyanakkor mérsékelten elmarad az egy évvel korábbi 2000 milliárdos, azt megelőzően soha nem mért bővüléstől. Ez azt jelenti, hogy a 100 leggazdagabb magyar összvagyona 14 százalékkal nőtt az idén, az egy évvel korábbi 22 százalék után.

A top 10 összesen 5790 milliárd forintra becsült értékű eszközzel rendelkezik, ami a teljes százas lista vagyonának közel felét (46 százalék) adja.

A listára idén 20 milliárd forinttal lehetett bekerülni, azon 4 új szereplő is található, egyikük azonnal a top 10-be került. Tavaly a bekerülési küszöb 19,7 milliárd, az azt megelőző esztendőben 17,2 milliárd forint volt.

Íme a lista első 15 helyezettje:

Mészáros Lőrinc - 1604 milliárd forint Csányi Sándor - 935 milliárd forint Felcsuti Zsolt - 594 milliárd forint Veres Tibor - 492 milliárd forint Gattyán György - 432 milliárd forint Szíjj László - 418 milliárd forint Jellinek Dániel - 355 milliárd forint Jászai Gellért - 333 milliárd forint Széles Gábor - 317 milliárd forint Dr. Pavelka Tibor - 309 milliárd forint Garancsi István - 222 milliárd forint Futó Gábor - 204 milliárd forint Tiborcz István - 193,9 milliárd forint Barabás Ernő és Barabás Zsolt - 189,9 milliárd forint Kasza Lajos - 187,9 milliárd forint

Forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2026 kiadvány.

Továbbra is kiemelkedő Mészáros Lőrinc vagyona, aki az idén is az első helyezett 1604 milliárd forinttal a tavalyi 1422 milliárdos becslés után. A milliárdos idei 13 százalékos vagyongyarapodása ugyanakkor érdemben elmarad a tavalyi közel 50 százaléktól.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és a felesége, Várkonyi Andrea kuratóriumi elnök (b-j) a Mészáros Alapítvány IX. konferenciáján Balatonalmádiban 2025. augusztus 29-én. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A második Csányi Sándor: az OTP elnökének becsült vagyona a 2025-ös 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt egy év alatt. Megőrizte helyezését a gépgyártásban érdekelt Felcsuti Zsolt is, akinek a vagyona a tavalyi 526 milliárdról 594 milliárdra emelkedett. A negyedik helyen továbbra is Veres Tibor, a Wallis csoport alapítója szerepel 492 milliárdos becsült vagyonnal a tavalyi 480 milliárd után. Az ötödik helyet változatlanul a felnőtt-bizniszben utazó Gattyán György foglalja el, 432 milliárd forinttal, a tavalyi 441 milliárdot követően. Nem változott a helyezése Szíjj Lászlónak (Duna Aszfalt, 418 milliárd), Jellinek Dánielnek (Indotek csoport, 355 milliárd), Jászai Gellértnek (4iG, 333 milliárd) és Széles Gábornak (Videoton, 317 milliárd) sem.

Csányi Sándor, az Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Alapítványának kuratóriumi elnöke beszédet mond az Év Egyeteme 2026 gála díjátadó ünnepségén a Gödöllõi Királyi Kastély Lovardájában 2026. március 30-án Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Dr. Pavelka Tibor személyében új szereplő ugrott viszont rögtön az élmezőny tizedik helyére. A félvezetőipar egyik globális beszállítója, a budapesti székhelyű Semilab cégcsoport alapítójának vagyona A 100 leggazdagabb magyar kiadvány szerkesztőinek becslése alapján 309 milliárd forint. A top 15-ben, további új szereplők a HELL energiaitalt gyártó vállalat tulajdonosai, Barabás Ernő és Barabás Zsolt, akiket 189,9 milliárdos becsült vagyonuk a 14. helyre repítette.

Orbán Viktor veje, Tiborcz István pedig 193,9 milliárd forintos vagyonával a 13. helyet foglalja el.

Tiborcz István a 12. kerületi polgármesteri hivatal előtt

Ahogy írtuk, a leggazdagabb száz közé 2026-ben 20 milliárd forinttal lehetett bejutni. A már említetteken túl bekerült a 100 leggazdagabb közé az ingatlan.com alapítója, Mészáros Dávid, aki 56,1 milliárd forintos vagyonnal az 57. és az otp-s topmenedzser Wolf László, aki 28,6 milliárdos vagyonnal a 92. helyre érkezett.

A vagyonlistán korábban is szereplők közül 75-nél nőtt, 20-nál csökkent a becsült vagyon, egy nem változott. A legnagyobb vagyonnövekedés 2025-höz képest 60 százalék, a becsült vagyon legerőteljesebb csökkenése 48 százalék volt.

Az idei 12 579 milliárd forint összvagyon bő hússzorosa az első, 2002-es esztendőben becsült 616 milliárdnak, de reálértéken is közel hétszeres a bővülés. Visszaesés egyszer, a pénzügyi válság idején volt tapasztalható; a krízis az összvagyon ötödét vitte el egyetlen év alatt 2009-ben. Megakasztotta a növekedést a koronavírus-járvány is, az összvagyon 2020-ban stagnált, de a következő esztendőben már változatlan lendülettel folytatódott az emelkedés.

Az első kiadványba, 2002-ben 2,5 milliárd forinttal lehetett a listára kerülni, a leggazdagabb magyar vagyonát akkor 40 milliárd forintra becsülték a kiadvány szerkesztői. A bekerülési küszöb (az idei 20 milliárdot figyelembe véve) az elmúlt 25 évben nyolcszorozódott, az olló azonban ennél jóval nagyobb mértékben nyílt: a lista első helyezettjének vagyona (idén 1604 milliárd forint) ebben a távlatban a negyvenszeresére nőtt. Az elmúlt 26 évben 266-an szerepeltek A 100 leggazdagabb magyar kiadványban, közülük 18-an mindegyik évben, 21-en pedig az első és az idei kiadványban is a top 100-ban voltak.