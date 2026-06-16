Tiborcznyi vagyonnal lett még gazdagabb Mészáros Lőrinc

Egy év alatt 1559 milliárddal, 12 579 milliárd forintra nőtt a 100 leggazdagabb magyar összvagyona, ami újabb rekordot jelent azóta, hogy a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány elindult 25 évvel ezelőtt. A növekedés üteme ugyanakkor mérsékelten elmarad az egy évvel korábbi 2000 milliárdos, azt megelőzően soha nem mért bővüléstől. Ez azt jelenti, hogy a 100 leggazdagabb magyar összvagyona 14 százalékkal nőtt az idén, az egy évvel korábbi 22 százalék után.
A top 10 összesen 5790 milliárd forintra becsült értékű eszközzel rendelkezik, ami a teljes százas lista vagyonának közel felét (46 százalék) adja.
A listára idén 20 milliárd forinttal lehetett bekerülni, azon 4 új szereplő is található, egyikük azonnal a top 10-be került. Tavaly a bekerülési küszöb 19,7 milliárd, az azt megelőző esztendőben 17,2 milliárd forint volt.
Íme a lista első 15 helyezettje:
Forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2026 kiadvány.
Továbbra is kiemelkedő Mészáros Lőrinc vagyona, aki az idén is az első helyezett 1604 milliárd forinttal a tavalyi 1422 milliárdos becslés után. A milliárdos idei 13 százalékos vagyongyarapodása ugyanakkor érdemben elmarad a tavalyi közel 50 százaléktól.
A második Csányi Sándor: az OTP elnökének becsült vagyona a 2025-ös 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt egy év alatt. Megőrizte helyezését a gépgyártásban érdekelt Felcsuti Zsolt is, akinek a vagyona a tavalyi 526 milliárdról 594 milliárdra emelkedett. A negyedik helyen továbbra is Veres Tibor, a Wallis csoport alapítója szerepel 492 milliárdos becsült vagyonnal a tavalyi 480 milliárd után. Az ötödik helyet változatlanul a felnőtt-bizniszben utazó Gattyán György foglalja el, 432 milliárd forinttal, a tavalyi 441 milliárdot követően. Nem változott a helyezése Szíjj Lászlónak (Duna Aszfalt, 418 milliárd), Jellinek Dánielnek (Indotek csoport, 355 milliárd), Jászai Gellértnek (4iG, 333 milliárd) és Széles Gábornak (Videoton, 317 milliárd) sem.
Dr. Pavelka Tibor személyében új szereplő ugrott viszont rögtön az élmezőny tizedik helyére. A félvezetőipar egyik globális beszállítója, a budapesti székhelyű Semilab cégcsoport alapítójának vagyona A 100 leggazdagabb magyar kiadvány szerkesztőinek becslése alapján 309 milliárd forint. A top 15-ben, további új szereplők a HELL energiaitalt gyártó vállalat tulajdonosai, Barabás Ernő és Barabás Zsolt, akiket 189,9 milliárdos becsült vagyonuk a 14. helyre repítette.
Orbán Viktor veje, Tiborcz István pedig 193,9 milliárd forintos vagyonával a 13. helyet foglalja el.
Ahogy írtuk, a leggazdagabb száz közé 2026-ben 20 milliárd forinttal lehetett bejutni. A már említetteken túl bekerült a 100 leggazdagabb közé az ingatlan.com alapítója, Mészáros Dávid, aki 56,1 milliárd forintos vagyonnal az 57. és az otp-s topmenedzser Wolf László, aki 28,6 milliárdos vagyonnal a 92. helyre érkezett.
A vagyonlistán korábban is szereplők közül 75-nél nőtt, 20-nál csökkent a becsült vagyon, egy nem változott. A legnagyobb vagyonnövekedés 2025-höz képest 60 százalék, a becsült vagyon legerőteljesebb csökkenése 48 százalék volt.
Az idei 12 579 milliárd forint összvagyon bő hússzorosa az első, 2002-es esztendőben becsült 616 milliárdnak, de reálértéken is közel hétszeres a bővülés. Visszaesés egyszer, a pénzügyi válság idején volt tapasztalható; a krízis az összvagyon ötödét vitte el egyetlen év alatt 2009-ben. Megakasztotta a növekedést a koronavírus-járvány is, az összvagyon 2020-ban stagnált, de a következő esztendőben már változatlan lendülettel folytatódott az emelkedés.
Az első kiadványba, 2002-ben 2,5 milliárd forinttal lehetett a listára kerülni, a leggazdagabb magyar vagyonát akkor 40 milliárd forintra becsülték a kiadvány szerkesztői. A bekerülési küszöb (az idei 20 milliárdot figyelembe véve) az elmúlt 25 évben nyolcszorozódott, az olló azonban ennél jóval nagyobb mértékben nyílt: a lista első helyezettjének vagyona (idén 1604 milliárd forint) ebben a távlatban a negyvenszeresére nőtt. Az elmúlt 26 évben 266-an szerepeltek A 100 leggazdagabb magyar kiadványban, közülük 18-an mindegyik évben, 21-en pedig az első és az idei kiadványban is a top 100-ban voltak.