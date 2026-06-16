Velkey György szerint Semjén Zsolt támogatásával, jó pénzért kaptak kanadaiak magyar állampolgárságot

Kanadaiakat érintő államérdek-alapú honosításokról számolt be a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkey György László még a múlt hét végén lengette be, hogy a feltárt visszaélések között állami érdekből történő honosításokra is bukkantak, amikor olyan személyek kaptak magyar állampolgárságot, akik az állampolgárság szokásos kritériumainak nem feleltek meg. Velkey a mostani videóban azt mondja:

„Információink szerint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes több alkalommal jelezte a diaszpóraszervezetek vezetői felé, hogy kifejezetten támogatja az efféle, államérdekből történő honosítási eljárásokat. Az ő támogató leveleire hivatkozva vették át a kérelmeket a külképviseletek, és az ő támogatásával épült ki egy egész intézményi hálózat, hogy olyanok előtt nyíljon meg az út a magyar állampolgárság felé, akiket semmilyen valódi szál nem fűzött Magyarországhoz – ellenben rendelkeztek több tízezer kanadai dollárral ahhoz, hogy megkönnyítsék európai utazásaikat egy magyar útlevéllel.”

Semjén Zsolt akkori miniszterelnök-helyettes az M1-en 2025 őszén Forrás: M1

Velkey szerint akkoriban több külügyi dolgozótól is érkezett jelzés, hogy valami nincs rendben ezekkel a honosításokkal. „Volt olyan kérelmező, aki azt sem tudta pontosan, milyen ügyben ül a konzul előtt, és akadt, aki úgy beszélt az »elintézett« magyar állampolgárságról, mintha egy exkluzív terméket vásárolt volna” – mondta Velkey, aki szerint a politikai akarat, mindig felülírta ezeket a szakmai jelzéseket.

Azt mondta, az is kiderült, hogy egy kanadai, Hungarian Citizenship Consulting nevezetű magáncég pénzért menedzselte a kérelmezőket, úgy tudják, 30-60 ezer dollár körüli összegekért. „A közvetítő cég tulajdonosa pedig nem volt más, mint az állami honosítási programok egyik, Gulyás Gergely minisztériuma által megbízott hivatalos felelőse, a cég társigazgatója pedig az ajánlásokat aláíró diaszpóravezető volt” – mondta Velkey.

Velkey György László Fotó: Németh Dániel/444

Szerinte a kanadai szál valószínűleg nem egyedi, más országokban is kiépülhetett ehhez hasonló üzleti modell, ezeket kivizsgálják. A külügyi államtitkár hozzátette, kivizsgálják a visszavonás lehetőségét a problémás módon megszerzett állampolgárságok esetében.