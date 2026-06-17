Eddig még nagyjából észnél volt a nyár, de már csak két nap, vagy annyi se, és elveszti a kontrollt

Ne zavarjanak meg senkit a felhők, már szerdán is sok napsütés várható, abba meg, hogy holnaptól mi jön, jobb bele se gondolni – derül ki a vonatkozó időjárás-jelentésekből.

A Hungaromet szerint: „Északnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, így sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett, utóbbiakból a keleti tájakon több képződhet. Elszórtan valószínűek záporok, főleg a déli óráktól zivatarok, melyekre elsősorban a keleti, északkeleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken lehet számítani, másutt kicsi a csapadék esélye. Este fokozatosan megszűnnek a konvektív csapadékgócok. Az északnyugatira forduló szél napközben többfelé megélénkül, zivatarokat azonban erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. Estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

Ebben persze még semmi extrém nincs. De viszont az Időkép szerint: „A következő napokban Európa nagy részét forró légtömeg árasztja el. Egy fokozatosan megerősödő magassági gerinc hatására száraz, napos, anticiklonális idő veszi át az irányítást, így napról napra egyre magasabbra kúszik a hőmérséklet.”

Sőt mi több: „Az igazi kánikula a hét második felében érkezik meg. Ekkor napról napra egyre több helyen, és egyre nagyobb mértékben emelkedik 30 fok fölé a hőmérséklet, a hétvégén pedig már 35 fok körüli maximumokra készülhetünk. A legforróbb tájakon helyenként akár 36-38 fokot is mérhetünk.”