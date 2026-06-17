Öt-hat hetes tacskókat találtak egy román kisteherautó padlólemeze alatt a NAV-osok, kiszabadították őket

Hat tacskót találtak a pénzügyőrök egy kisteherautó rejtett rekeszében, alig hathetesek voltak, az állatok chippel, oltással, útlevéllel sem rendelkeztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az MTI-vel.

A közlemény szerint a pénzügyőrök egy román kisbuszt ellenőriztek az M5-ös autópálya Bács-Kiskun megyei szakaszán, amikor az ülések alatti padlólemez felől halk nyüszítésekre lettek figyelmesek; a 10-15 centiméterrel megemelt burkolat alól kerültek elő a „tacskó jellegű” kölyökkutyák.

A sofőr azt állította, hogy mind a hat kutya az övé, és Romániából Franciaországba szállítja őket a családtagjainak. A pénzügyőrök értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy az állatok öt-hat hetesek, így túl fiatalok a hosszú úthoz.

A hatósági állatorvos megtiltotta a kölykök továbbszállítását, elrendelte elkobzásukat, a kiskutyák egy állatvédő egyesület gondozásába kerültek.

A NAV munkatársai feljelentést tettek „kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés gyanúja” miatt. (via MTI)