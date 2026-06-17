Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél, első lépésként 550 dolgozót küldenek el

A szerdán bejelentett elbocsátási terv a következő három évre kitűzött 500 millió font (több mint 200 milliárd forint) költségmegtakarítási cél elérésének egyik sarkalatos eleme. A 2027-2028-as pénzügyi év kezdetéig első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A vállalat felajánlja az önkéntes kilépés lehetőségét, de Matt Brittin vezérigazgató szerint szükségessé válhat elbocsátások elrendelése is. Az 550 állás szerdán bejelentett megszűnésével az 500 millió fontos megtakarítási célból 160 millió font teljesíthető.

A BBC azzal számol, hogy a három évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia a költségtakarékossági célkitűzés elérése végett. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 ezren dolgoznak, vagyis a szerdán bejelentett leépítési terv az állomány 8-9 százalékát érinti. Matt Brittin vezérigazgató szerint ugyanakkor a felsővezetői szinteken a munkahelyek legalább tíz százaléka megszűnik.

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Az első leépítési hullám a hírszolgáltató és a tartalomgyártó részlegeket, valamint az Egyesült Királyságot alkotó országokban (Angliában, Walesben, Skóciában és Észak-Írországban) működő, helyi hírekre és műsorok gyártására szakosodott, Nations nevű osztályt érinti. A vezérigazgató hozzátette, hogy a leépítésekkel együtt több a BBC több állandó programja is megszűnik.

A médiatársaságnak évente hozzávetőleg 5,4 milliárd font bevétele van. Ennek zömét a jelenleg évi 180 fontos (73 ezer forintos) előfizetési díj adja. Ezt minden olyan brit háztartásnak kötelezően fizetnie kell, amelyben van televíziós közvetítés vételére alkalmas eszköz. Szerdai tájékoztatóján Matt Brittin vezérigazgató ugyanakkor kiemelte, hogy a lakosság körében folyamatos az átvándorlás a hagyományos televíziózástól az alternatív, jórészt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. (MTI)