Tüdőátültetésen esett át a norvég koronahercegné

Sikeres tüdőátültetést hajtottak végre Mette-Marit norvég koronahercegnén, aki jelenleg lábadozik a beavatkozás után – közölte a norvég királyi udvar. Az 52 éves koronahercegné várhatóan még több hétig kórházban marad, ahogy az frissen transzplantált betegeknél megszokott.

Haakon koronaherceg és trónörökös feleségénél 2018-ban diagnosztizálták a tüdőfibrózis nevű krónikus betegséget, ami hegesedést okoz a tüdőben, és rontja a szervezet oxigénfelvételét. Állapota az utóbbi időben jelentősen romlott, ezért június elején felkerült a tüdőtranszplantációs várólistára. A kórház szerint műtét nélkül valószínűleg legfeljebb egy éve lett volna hátra.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A koronaherceg és a koronahercegné megköszönték a nyilvánosságtól kapott jókívánságokat. A palota jelezte, hogy Mette-Marit állapotáról legközelebb várhatóan csak akkor adnak újabb tájékoztatást, amikor kiengedik a kórházból.

Nem egyszerű időszak ez a norvég királyi család számára, Mette-Marit korábbi kapcsolatából született fiát, a 29 éves Marius Borg Høibyt hétfőn nemi erőszak és családon belüli erőszak miatt négy év börtönbüntetésre ítélték. (Reuters)