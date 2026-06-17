Van egy ágazat, ahol 30 százalékkal lőttek ki a fizetések áprilisban, alighanem a választás tehet róla

Idén áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200 forint volt, míg a nettójuk 541 200 forint. A bruttó átlagkereset 9 százalékkal, a nettó átlagkereset 11,2 százalékkal, így a reálkereset 8,9 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a KSH szerdán. A nettó keresetek többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően nőttek gyorsabban a bruttónál, jegyezte meg a statisztikai hivatal.

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A bruttó kereset mediánértéke – ez az összeg az, aminél ugyanannyian kapnak többet, mint kevesebbet – 616 000 forint volt áprilisban, ennek a nettója 436 400 forintot ért el. Előbbi 9,1 százalékkal, utóbbi 11,1 százalékkal volt magasabb a tavaly áprilisinál.

Továbbra is a pénzügyi szektor fizet legjobban, a bruttó átlagkereset 1 419 100 forint volt a tavaly áprilisi 1 302 600 forint után, ami közel 9 százalékos növekedést jelent. A távközlési szektorban 1 287 600 forintot lehetett keresni átlagosan, ami 8 százalékkal nagyobb a tavalyi 1 193 000 forintos átlagnál.

A tartalomszolgáltatásban kilőttek a fizetések, áprilisban 1 129 800 forint volt ebben a szektorban az átlagos bruttó jövedelem, ami közel 30 százalékkal több a tavalyi 874 400 forintnál (ez feltehetően erős kapcsolatban áll azzal, hogy áprilisban választások voltak). Egymillió fölött lehetett keresni az energiaiparban is, de ott, ha csak csekély mértékben is, csökkentek a fizetések: a tavalyi 1 111 700 forintos átlag után idén áprilisban 1 100 700 volt a bruttó átlagbér.

A sor másik végén 492 500 forintos bruttóval a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás áll, ez az egyetlen szektor, ahol a havi átlagos bruttó a félmilliót sem éri el. A második legrosszabb fizetések az úgynevezett „egyéb szolgáltatások” nemzetgazdasági ágban van, de ott is 555 100 forint volt az átlag.