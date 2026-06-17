Volt, hogy a falazásnál hagyták abba az építkezést, máskor el se kezdték, 252 millió forintot vágtak zsebre országszerte

A Kiskőrösi Járási Ügyészség többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt vádat emelt két férfival szemben, akik kulcsrakész házak felépítésének hamis ígéretével 29 ügyféltől csaltak ki összesen 252 millió forintot – közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség az MTI-vel.

A közlemény szerint a Bács-Kiskun megyei építőipari cég vezetője és üzletkötő alkalmazottja 2021 és 2023 között a honlapjukon, valamint egy közösségi oldalon típusházakat kínált eladásra.

A két férfi országszerte 29 ház felépítését és kulcsrakész átadását vállalta, de a megrendelők által kifizetett 5-16 millió forint összegű előlegek ellenére a munkálatokat csak több hónapig tartó hitegetést és további részletek befizetését követően kezdték meg.

Előfordult, hogy apránként a lakóház teljes vételárát elkérték egy megrendelőtől, miközben a munkálatok a falazásnál véglegesen leálltak; más esetekben betegséggel, nyaralással vagy a munkagép meghibásodásával magyarázták a késedelem okát, végül az építkezést el sem kezdték.

Az ügyészség mindkét férfit többrendbeli, jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja és ezért velük szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza; bűnösségükről a Kiskőrösi Járásbíróság dönt majd a közlemény szerint. (MTI)