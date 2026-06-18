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Állatkerti krokodilokkal próbálhatott megölni egy férfi egy hároméves kisfiút Angliában

külföld

Őrizetbe vettek egy férfit emberölési kísérlet gyanújával az Egyesült Királyságban, miután egy hároméves kisfiú életveszélyes sérüléseket szenvedett egy állatkertben a krokodilok kifutójában.

A cambridgeshire-i rendőrség közölte, hogy helyi idő szerint 13:24-kor riasztották a Huntingdon közelében, Old Hurstben található Johnsons Zoo-hoz. A kisfiút súlyos sérülésekkel kórházba szállították, a rendőrség szerint állapota stabil.

A kép csak illusztáció.
Fotó: MARCIN GOLBA/NurPhoto via AFP

Egy 30 éves norfolki férfit emberölési kísérlet gyanújával vettek őrizetbe, a rendőrök szerint a férfi és a gyerek nem ismerték egymást. Azt is közölték, hogy jelenleg szemtanúk történetei alapján próbálják felfejteni, hogy mi történhetett. (BBC)

külföld Egyesült Királyság állatkert krokodilok emberölési kísérlet 18+ gyerek kisfiú