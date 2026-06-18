Egyetlen beoltott fiatal nő sem halt meg méhnyakrákban Angliában az elmúlt öt évben

Angliában eddig mintegy 200 életet menthetett meg a méhnyakrák ellen védő HPV-oltás – derül ki a Lancet tudományos folyóiratban megjelent elemzésből. A kutatás szerint a halálozások száma meredeken csökkent azóta, hogy 2008-ban iskoláskorú lányoknak is elkezdték beadni a vakcinát: 2020 és 2024 között egyetlen méhnyakrákos halálesetet sem regisztráltak a 20–24 éves nők körében.

„Hihetetlen belegondolni, hogy egyetlen oltás szinte teljesen felszámolhat egy bizonyos ráktípust”

– mondta Peter Sasieni professzor, a kutatás vezetője, a londoni Queen Mary Egyetem munkatársa.

A tanulmány alapján azoknál, akiket 12 vagy 13 évesen oltottak be, ma már közel nullára csökkent annak kockázata, hogy 30 éves koruk előtt méhnyakrákban meghaljanak. A HPV-oltási program előtt évente nagyjából 20 halálesetet regisztráltak ebben a korosztályban.

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A méhnyakrák ugyanakkor továbbra is a 14. leggyakoribb daganattípus a nők körében az Egyesült Királyságban, évente 3300 esetet diagnosztizálnak. A betegség kialakulásáért az esetek 99 százalékában a HPV tehető felelőssé, ami elsősorban szoros bőr- és nyálkahártya-kontaktussal, leggyakrabban szexuális érintkezés útján terjed. A legtöbb HPV-fertőzés tünetmenetesen nélkül elmúlik, bizonyos esetekben azonban kóros sejtváltozásokat okozhat, ami évekkel később daganathoz vezethetnek.

A szerzők arra számítanak, hogy a halálozási szám tovább csökken majd, ahogy az oltott generációk idősebbek lesznek. Sasieni ezt úgy fogalmazta meg: a mostani eredmény csak „a jéghegy csúcsa”.

A Cancer Research UK „hihetetlen mérföldkőnek” nevezte az eredményeket, de figyelmeztetett, hogy az átoltottság Angliában elmarad az ajánlott szinttől. Michelle Mitchell, a szervezet vezérigazgatója szerint „a HPV-vakcina rendkívül hatékonyan akadályozza meg a méhnyakrák kialakulását”, és az új adatok most először mutatják, hogy életeket is ment. A brit kormány célja, hogy 2040-re közegészségügyi problémaként felszámolja a méhnyakrákot, ehhez azonban a jelenlegi 76 százalékos átoltottságot közelebb kellene vinni a WHO által szükségesnek tartott 90 százalékhoz.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az oltás mellett továbbra is fontos a szűrés, a 25 és 64 év közötti nőknek továbbra is ajánlott rendszeresen részt venniük ezeken. A fiúknak 2019 óta szintén felajánlják a HPV elleni oltást, ami több más daganattípus ellen is védhet, és csökkenti a vírus továbbadásának esélyét. Az angliai egészségügyi minisztérium szerint a tanulmány a HPV-oltás „rendkívüli hatását” mutatja, ezért felzárkóztató oltási kampányokkal és önmintavételi tesztekkel próbálják növelni a részvételt. (BBC)