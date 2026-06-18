Elindult a második csoportkör, Csehország nem bírt Dél-Afrikával

Csütörtök délután megkezdődött a világbajnokság csoportköreinek második fordulója, az A csoportban a nyitó meccsen Mexikótól kikapó Dél-Afrika játszott az első fordulóban Dél-Koreával szemben szintén veszítő Csehországgal.

A csehek villámgyorsan megszerezték a vezetést a dél-afrikai védők szerencsétlenkedését kihasználva Michal Sadílek révén, és utána is, az első félidőben uralták a játékot, akadtak nagyobb helyzeteik is. Ahogy az lenni szokott, a kihagyott helyzetek aztán megbosszulták magukat, és a 81 percben egy vitatható kezezésért tizenegyest ítéltek meg a dél-afrikaiaknak, amit Mokoena értékesített.

Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP

Csehország így magát hozta nehéz helyzetbe, egy már megnyertnek tűnő meccset voltak képtelenek behúzni, és az utolsó fordulóban Mexikó vár rájuk. Dél-Afrika ezen a meccsen se játszott jól, de azzal, ahogy nem adták fel, és mentek előre, megérdemelten vitték el az egyik pontot, a végefelé még pár helyzetük is adódott.