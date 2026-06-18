Hat dílert fogtak el Dunaújvárosban és környékén

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hat embert állítottak elő Dunaújvárosban és környékén – írja a police.hu.

A nyomozás még 2025 nyarán indult, miután a rendőrök információt kaptak arról, hogy egy férfi Nagyvenyimen kábítószerrel kereskedik. Később egy baracsi házaspár is gyanúba keveredett. A nyomozás során kiderült, hogy a házaspár a jellemzően amfetamint tartalmazó kábítószert egy kulcsi férfitól szerezte be.

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A rendőrök kedden összehangolt akciót hajtottak végre: elfogták a bűncselekményekkel összefüggésbe hozható embereket, és kábítószergyanús anyagokat, nagyobb mennyiségű készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, valamint egy autót foglaltak le.

Összesen hét embert állítottak elő a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra. Közülük hatot kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt, egy embert pedig kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki.