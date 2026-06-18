Foci-Vb 2026
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Hetven percnyi szenvedés után Svájc simán legyőzte Bosznia-Hercegovinát

sport

A B csoportban is megkezdődött a második forduló csütörtök este, egy sokáig felejthetőnek tűnő, de a végére nagyon felpörgő Svájc-Bosznia-Hercegovina meccsel.

Svájc SUI
4 - 1
Bosznia-Hercegovina BIH
Vége B csoport
J. Manzambi 74'
R. Vargas 84'
J. Manzambi 90'
G. Xhaka 90+7'
E. Mahmić 90+3'
N. Elvedi 65'
A. Dedić 59'
E. Džeko 61'
T. Muharemovic 80'

Az első félidőben mezőnyben teljesen felőrölte egymást a két csapat, voltak ugyan értékelhető pillanatok, de gólveszélyes helyzetek nem nagyon. A második félidő kicsit több kapkodást, több szabálytalanságot és pár szép jelenetet hozott, a félidő felénél már inkább a bosnyákok voltak a kezdeményezőbbek, ehhez képest a 74. percben a frissen beállt Manzambi szép kapásgóllal szerezte meg a vezetést Svájcnak.

Fotó: ETIENNE LAURENT/AFP

Pár perccel később Embolo lépett ki, Muharemović utolsó emberként már csak felrúgni tudta, járt a piros lap. Innentől az emberhátrányba került bosnyákok, ezt kihasználva Vargas hamar meg is szerezte Svájc második gólját, hogy utána kevéssel később adjon még egy gólpasszt Manzambinak.

A bosnyákok is készültek egy kapásgóllal, már a ráadásban, a szintén csereként beállt Mahmic lőtt egy nagy gólt, ezzel lett 3-1, de még hátra volt egy jogos tizenegyes a hosszabbítás legvégén, amit Xhaka értékesített, 4-1 lett a vége.

Az utolsó fordulóban Bosznia majd Katarral játszik, míg Svájc a házigazda Kanadával.

B csoport Meccs M Győzelem Gy Döntetlen D Vereség V Lőtt gól G+ Kapott gól G- Gólkülönbség GK Pontszám P
1.
Svájc
2 1 1 0 5 2 3 4
2.
Kanada
1 0 1 0 1 1 0 1
3.
Bosznia-Hercegovina
2 0 1 1 2 5 -3 1
4.
Katar
1 0 1 0 1 1 0 1
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