Hetven percnyi szenvedés után Svájc simán legyőzte Bosznia-Hercegovinát

A B csoportban is megkezdődött a második forduló csütörtök este, egy sokáig felejthetőnek tűnő, de a végére nagyon felpörgő Svájc-Bosznia-Hercegovina meccsel.

Svájc SUI 4 - 1 Bosznia-Hercegovina BIH Vége B csoport J. Manzambi 74 ' R. Vargas 84 ' J. Manzambi 90 ' G. Xhaka 90+7' E. Mahmić 90+3' N. Elvedi 65 ' A. Dedić 59 ' E. Džeko 61 ' T. Muharemovic 80 '

Az első félidőben mezőnyben teljesen felőrölte egymást a két csapat, voltak ugyan értékelhető pillanatok, de gólveszélyes helyzetek nem nagyon. A második félidő kicsit több kapkodást, több szabálytalanságot és pár szép jelenetet hozott, a félidő felénél már inkább a bosnyákok voltak a kezdeményezőbbek, ehhez képest a 74. percben a frissen beállt Manzambi szép kapásgóllal szerezte meg a vezetést Svájcnak.

Fotó: ETIENNE LAURENT/AFP

Pár perccel később Embolo lépett ki, Muharemović utolsó emberként már csak felrúgni tudta, járt a piros lap. Innentől az emberhátrányba került bosnyákok, ezt kihasználva Vargas hamar meg is szerezte Svájc második gólját, hogy utána kevéssel később adjon még egy gólpasszt Manzambinak.

A bosnyákok is készültek egy kapásgóllal, már a ráadásban, a szintén csereként beállt Mahmic lőtt egy nagy gólt, ezzel lett 3-1, de még hátra volt egy jogos tizenegyes a hosszabbítás legvégén, amit Xhaka értékesített, 4-1 lett a vége.

Az utolsó fordulóban Bosznia majd Katarral játszik, míg Svájc a házigazda Kanadával.