Hetven percnyi szenvedés után Svájc simán legyőzte Bosznia-Hercegovinát

A B csoportban is megkezdődött a második forduló csütörtök este, egy sokáig felejthetőnek tűnő, de a végére nagyon felpörgő Svájc-Bosznia-Hercegovina meccsel.
Az első félidőben mezőnyben teljesen felőrölte egymást a két csapat, voltak ugyan értékelhető pillanatok, de gólveszélyes helyzetek nem nagyon. A második félidő kicsit több kapkodást, több szabálytalanságot és pár szép jelenetet hozott, a félidő felénél már inkább a bosnyákok voltak a kezdeményezőbbek, ehhez képest a 74. percben a frissen beállt Manzambi szép kapásgóllal szerezte meg a vezetést Svájcnak.
Pár perccel később Embolo lépett ki, Muharemović utolsó emberként már csak felrúgni tudta, járt a piros lap. Innentől az emberhátrányba került bosnyákok, ezt kihasználva Vargas hamar meg is szerezte Svájc második gólját, hogy utána kevéssel később adjon még egy gólpasszt Manzambinak.
A bosnyákok is készültek egy kapásgóllal, már a ráadásban, a szintén csereként beállt Mahmic lőtt egy nagy gólt, ezzel lett 3-1, de még hátra volt egy jogos tizenegyes a hosszabbítás legvégén, amit Xhaka értékesített, 4-1 lett a vége.
Az utolsó fordulóban Bosznia majd Katarral játszik, míg Svájc a házigazda Kanadával.
|B csoport
|Meccs M
|Győzelem Gy
|Döntetlen D
|Vereség V
|Lőtt gól G+
|Kapott gól G-
|Gólkülönbség GK
|Pontszám P
|1.
|
Svájc
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|2.
|
Kanada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3.
|
Bosznia-Hercegovina
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4.
|
Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1