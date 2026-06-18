Kilépett az újbudai Fidesz-frakcióból Junghausz Rajmund, aki a választások után arról posztolt, kiket húzna le a párt listájáról

„Az elveim nem változtak. Mára egyértelművé vált számomra, hogy akkor maradhatok továbbra is önmagam és lehetek hiteles, ha pártoktól függetlenként folytatom a munkámat. Ezért kilépek a frakcióból” – írta hosszú Facebook-bejegyzésében Junghausz Rajmund, újbudai fideszes önkormányzati képviselő.

Most azt írta, elvesztette a hitét abban, hogy a párt valóban végrehajtja a korábban remélt változásokat. Junghausz korábban, 2018-ban és még 2022-ben is hitt abban, hogy a Fidesz rendbe teszi az egészségügyet, korszerűsíti az oktatást, leszámol a korrupcióval és teljesíti ígéreteit. Utólag belátja, hogy tévedett, és hiába várt valódi fordulatot.

„Belátom, hogy a hazugságok tesznek tönkre minket. A hazugságok, amikről azt hisszük, igazak, vagy csak hogy kellenek a túléléshez”

– írta. Bár nem Fidesz-tag, eddig a Fidesz-frakcióban dolgozott Újbuda önkormányzatában. Döntését lelkiismereti okokkal indokolta, arra jutott, hogy hitelesen csak pártoktól független képviselőként folytathatja.

Junghausz 2025-ban azért volt rövid ideig híres, mert Facebook-posztban kritizálta saját pártjának egyik vezetőjét, Semjén Zsoltot, amiért az ridegen nyilatkozott a gyermekvédelem világáról. Junghausz megdöbbentőnek nevezte, hogy „a kereszténydemokraták elnökének ennyire nem jelent semmit a legelesettebbek világa.” A posztja után meghívták a Karmelitába elbeszélgetni, de maradt fideszes képviselő. A választások után Junghausz listázta, kiket húzna le a Fidesz országos listájáról.