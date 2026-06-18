Reuters: Trump elnöksége alatt megduplázódott az ICE-őrizetben elhunytak aránya

A Reuters kutatása szerint Donald Trump második beiktatása óta megduplázódott az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) őrizetében elhunytak halála. A nyilvántartások szerint 2025 januárja, vagyis Donald Trump tömeges kitoloncolási kampányának kezdete óta már ötvenen haltak meg amerikai bevándorlási őrizetben.

A Reuters elemzése szerint 2009 és 2024 között a bevándorlási „fogdákban” átlagosan évente egy haláleset jutott 3848 fogvatartottra, az intézmények átlagos napi létszámát alapul véve. Ez az arány Trump hivatalba való visszatérése óta több mint a duplájára nőtt: az idei, június elejéig rendelkezésre álló előzetes adatok szerint már körülbelül 1630 fogvatartottra jut egy haláleset.

Az ICE ügynökei küzdenek egy férfival január 13-án, Minneapolisban Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

Fontos leszögezni, hogy a fogvatartottak halálának okai összetettek lehetnek, és nem feltétlenül vezethetők vissza az ICE hanyagságára vagy visszaéléseire. Ugyanakkor három, a fogva tartás közbeni haláleseteket kutató szakértő az ICE dokumentumait és boncolási jegyzőkönyveit vizsgálva arra jutott, hogy a halálozási ráta emelkedése (és más adatok is) aggodalomra adnak okot a felügyelet és az egészségügyi ellátás minőségével kapcsolatban.

A fogvatartottak létszáma egyébként már Joe Biden elnökségének utolsó évében is emelkedett, amikor a kormányzat a kampány során erősödő kritikák hatására szigorított a bevándorlási szabályokon. Amikor Trump hivatalba lépett, az ICE mintegy 40 ezer bevándorlót tartott őrizetben, de aztán ez a szám gyorsan emelkedett, és januárban – a brutális minneapolisi razziák idején – elérte a 70 ezret. Ezután valamelyest csökkent, de június elején még mindig körülbelül 57 ezer ember volt bevándorlási őrizetben.

Az ICE adatai szerint az 50 haláleset közül 21 esetben a fogvatartottat már holtan vagy eszméletlen állapotban találták meg. Ezek az esetek – köztük 10 öngyilkosság – különösen aggasztóak, mert arra utalhatnak, hogy nem megfelelően felügyelték a fogvatartottak fizikai és mentális állapotát, illetve nem kaptak időben segítséget.

A halálozási ráta növekedésének okait nehéz pontosan feltárni, részben azért, mert a Trump-kormányzat halálesetekről szóló jelentései jóval kevesebb információt tartalmaznak, mint korábban. A Reuters és a szakértők által átvizsgált dokumentumokból sok esetben hiányoztak olyan adatok, mint a fogvatartottak kórtörténete, a szedett gyógyszerek listája vagy az, hogy pontosan milyen sürgősségi beavatkozások történtek a haláleset előtt.