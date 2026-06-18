Ukrán határőrök mentettek meg egy óriás vizát, a szájába belefért volna Kapitány István feje

Hoppá! És ez csak a szája.

Jókora, 100-150 kilósra becsült vizát mentettek ki egy halászhálóból ukrán határőrök az ukrán–román határnál a Fekete-tengerbe érkező Duna deltájában.

Kapitány István feje is beleférne. Fotó: Németh Dániel/444

A gyors kivizsgálás megállapította, hogy nem orvhalászok tevékenykedtek, de a védett, igen ritka vizát így is gyorsan ki kellett vágni a hálóból. Érdemes megnézni a rövid videót, mert vizát igen ritkán lehet megpillantani. Főleg ekkora méretben.

Az egykor a budapesti Duna-szakaszon is ívó viza a nálunk ma is honos kecsege nagyobb termetű rokona. Nem csontos-, hanem porcoshal, így nincs csontos gerincoszlopa, helyette zselével töltött hosszú tömlőt hord a hátában.

Itt szabadítják ki a viza fejét.

Pikkelyek helyett csontos vértek fedik a testét, amik élesek, így soha ne öleld meg, ha úszás közben találkoznátok, csak ha páncélingben úszol! A viza ragadozó. Fogai nincsenek, cserébe húsos bajuszszálai igen. Édesvízben szaporodik, kaviár és haltej segítségével, majd visszavándorol a tengerbe. A Vaskapu erőmű akadályozza meg, hogy a vizák felússzanak Magyarországig.