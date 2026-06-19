200-zal száguldott két luxusautó, eléjük kanyarodott a nagymama, ketten meghaltak, a nő ellen emeltek vádat

Megdöbbentő részletek láttak napvilágot a 2024. május 4-én, Pécs és Szalánta között, az 58-as úton történt halálos közúti baleset vádiratából – írja a Bama. A lap szerint bár az úton két luxusautó 200 km/h körüli sebességgel száguldott, az ügyészség nem a versenyző sofőröket vádolja a tragédia okozásával, hanem egy unokájával közlekedő nagymamát.

A két évvel ezelőtti esetnek komoly visszhangja volt, a Telex például „Magyarországon továbbra is védtelenek a szabályosan közlekedők az extrém gyorshajtókkal szemben” címmel számolt be nagy terjedelemben a történtekről és következményeikről.

A Bama most a vádiratot ismertetve idézi fel a brutális baleset körülményeit. Eszerint a szóban forgó napon a délutáni órákban egy Suzuki haladt Szalánta irányába, amelyben a sofőr mellett az unokája utazott. Mögötte szabályosan egy Peugeot és egy VW Golf haladt. Ekkor kezdett a kocsisor előzésébe egy Audi, valamint egy Mercedes.

Forrás: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az Audi 185-195 km/órás, a mögötte haladó Mercedes 216 km/órás sebességgel előzött. Szalánta közelében a Suzukit vezető nagymama balra akart kanyarodni. Ezt lassú tempóval, 27-31 km/órás sebességgel kezdte meg. A vádirat szerint ekkor nem adott elsőbbséget a már előzésben lévő Audinak, annak ellenére, hogy az ügyészség szerint az teljes terjedelmében látható és észlelhető volt. Az Audi eltalálta a Suzuki elejét, majd az árokba csapódott. A mögötte érkező Mercedes fékezett, de így is 157 km/órás sebességgel csapódott a Suzukinak. A Mercedes megpördült, kétszer az út menti fáknak csapódott, majd megállt. A benne ülő férfi és nő a helyszínen meghalt, a Suzukit vezető nagymama súlyosan megsérült.