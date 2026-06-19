A Tisza befagyasztaná a polgármesterek fizetését

Pénteken megjelent a parlement oldalán a törvényjavaslat, amivel a Tisza Párt egyik képviselője csökkentené a polgármesterek és a megyei közgyűlések elnökeinek fizetését. A javaslatot benyújtó Szabó Tibor indoklása szerint a módosítás nem érinti a tisztségviselők közjogi megbízatását, választói felhatalmazását és a törvényben meghatározott díjazáshoz való jogosultság tényét, célja kizárólag az, hogy a idén július 1-jétől alkalmazandó új nemzetgazdasági átlagkereseti adat ne eredményezzen automatikusan magasabb személyi juttatást.

A javaslat illetmény-befagyasztási szabályt vezetne be. Vagyis a főpolgármester, a megyei jogú városok és fővárosi kerületek polgármestereinek, a vármegyei közgyűlés elnökének és más polgármesterek illetményének kiszámításakor a 2024-es teljes évre vonatkozó nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetet kell alapul venni. Ez az átlagkeresetet a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben dolgozók bruttó keresete alapján kell kiszímátani.

A javaslat megszüntetné azt a szabályt is, ami alapján a főpolgármester az illetménye 15 százalékának megfelelő összegű költségtérítésre jogosult, miközben az illetményre és a jogszabály alapján járó egyéb juttatásokra vonatkozó alapszabályt változatlanul hagyja. Emellett a vármegyei önkormányzatok elnökeinek illetményének szorzószámát a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről kétszeresére, azaz a jelenlegi szorzószám 50 százalékára csökkentené.

A javaslat megszüntetné a havi költségtérítésre való jogosultságot a főállású polgármesternél, a társadalmi megbízatású polgármesternél és a vármegyei önkormányzatok elnökeinél, valamint a helyetteseiknél is.