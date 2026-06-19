A Tisza-kormány megtartja az eddigi állandó képviselőt Brüsszelben

Széles Tamás lesz a miniszterelnök főtárgyalója, azaz serpája, aki az európai uniós tanácskozások előkészítését segíti - jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök az Európai Tanács kétnapos ülése után jelentette be újságíróknak. Magyar Péter közölte, minden miniszterelnöknek van egy serpája, egy főtárgyalója, aki helyette tárgyal az uniós ülések előtt, minden fontos kérdésben ő képviseli a magyar miniszterelnököt. Széles Tamás eddig serpahelyettes volt a Miniszterelnök Kibinetirodánál, több mint tíz éve dolgozik ezen a területen.

Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter és Ódor Bálint brüsszeli állandó képviselő a magyar elnökség logóját és jelmondatát ábrázoló rollup mellett Forrás: Bóka János/Facebook

A miniszterelnök bejelentette azt is, továbbra is Ódor Bálint marad Magyarország Európai Unió melletti állandó képviselője, azaz az uniós nagykövet a Tisza-kormány alatt is. Egy diplomatáról van szó, aki szinte egész életében az európai uniós ügyekkel foglalkozott.