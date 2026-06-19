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Ausztrália legyőzésével továbbjutott a csoportból a házigazda Egyesült Államok is

foci

A házigazda Egyesült Államok 2–0-ra legyőzte Ausztráliát a világbajnokság D csoportjában, ezzel már a második csoportmeccse után biztosította helyét a legjobb 32 csapat között.

A siker különösen értékes volt, mert az amerikai válogatott legnagyobb sztárja, Christian Pulisic vádlisérülés miatt nem játszhatott. Mauricio Pochettino szövetségi kapitány ezért kétcsatáros rendszerben küldte pályára Folarin Balogunt és Ricardo Pepit, ami gyorsan, már a 11. percben eredményt hozott.

Fotó: JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP

Balogun bal oldalon lendületből tört be az ausztrál védelem mögé, majd a középre lőtt labdáját Cameron Burgess a saját kapujába sodorta. Az amerikaiak ezután is magabiztosan futballoztak, Pepi sokat dolgozott az ausztrál belső védők lekötésén, Balogun pedig a sebességével folyamatos veszélyt jelentett. A második gólt a 21 éves Alex Freeman szerezte, aki egy felpattant labda után a 42. percben közelről fejelt a kapuba.

A győzelem történelmi jelentőségű az amerikai válogatott számára, a férfi csapat 1930 óta először nyert egymás után két világbajnoki mérkőzést, és ugyanilyen régen fordult elő, hogy két csoportmeccset is megnyerjen egy tornán.

A törököket nagy meglepetésre legyőző Ausztrália a második félidőben cserékkel és támadóbb hozzáállással próbált visszajönni a meccsbe, de az amerikai védelem a bizonytalanabb pillanatok ellenére is stabil maradt. Az Egyesült Államok tíz mérkőzés után először zárt kapott gól nélkül, ami fontos jelzés a kieséses szakasz előtt.

A továbbjutás biztosítása után az amerikaiak számára már elsősorban a csoportelsőség megszerzése a tét. Ha az utolsó fordulóban legalább döntetlent játszanak Törökországgal, első helyen zárhatják a D csoportot, ami kedvezőbb ágat jelenthet a kieséses szakaszban. A szintén házigazda Mexikó már továbbjutott a csoportból, és Kanada is jó eséllyel pályázik erre.

Egyesült Államok USA
2 - 0
Ausztrália AUS
Vége D csoport
Egyesült Államok 3-5-2
Mauricio Roberto Pochettino Trossero Szövetségi kapitány
24
F. Matthew
16
A. Freeman
3
C. Richards
13
T. Ream
2
S. Dest
8
W. McKennie
4
T. Adams
17
M. Tillman
5
A. Robinson
20
F. Balogun
9
R. Pepi
Ausztrália 5-4-1
Tony Popović Szövetségi kapitány
18
P. Beach
4
J. Italiano
3
A. Circati
19
H. Souttar
21
C. Burgess
5
J. Bos
7
M. Leckie
13
A. O'Neill
24
P. Junior Okon-Engstler
23
N. Velupillay
9
M. Toure
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