Foci-Vb 2026
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Mexikó potyagóllal az első biztos továbbjutó, a Katart kiütő Kanadát egy lábtörés sokkolta

futball

Két házigazda lépett pályára éjszaka a labdarúgó világbajnokságon. Az első fordulóban Dél-Afrikát verő Mexikó a cseheket legyőző Dél-Koreával meccselt. Ahhoz képest, hogy a győzelem biztos továbbjutást ért a meccsen, kockázatkerülő, unalmas volt a játék, leginkább hátul passzolgattak a védők, majd amikor ezt megunták, előre vágták a labdát, hogy a túloldalon megismétlődjön ugyanez. Jellemző, hogy az első félidő legszebb jelenete az volt, amikor Alvarez Szol átemelését látványos mozdulattal hatástalanította a gólvonalon előtt, de kiderült, hogy feleslegesen, mert les miatt érvénytelenítették volna a gólt.

A második félidő elején Mexikó kihasználta a dél-koreai kapus hibáját, Romo élt a lehetőséggel, hogy Kim kiejtett egy beívelést. Mexikó ezután sikeresen ölte a játékot, Dél-Korea csak a legvégére pörgött fel, ez is csak egy igazán nagy helyzethez volt elég, Rangel nagy bravúrral őrizte meg Mexikó előnyét.

A társházigazda 6 ponttal már biztosan továbbjutó, a mindössze egy ponttal álló Csehországgal játszanak majd, Dél-Korea pedig Dél-Afrikával találkozik.

A másik meccs sokkal szórakoztatóbb volt. Kanada a rém gyenge Katarral találkozott. Hamar egyoldalúvá vált a meccs, a 16. percben már vezetést szereztek a házigazdák az első meccsen is betaláló Larin révén, aztán lendületben maradtak, a 30. percben már kettővel mentek. Nem mintha nem lett volna egyértelmű, ki nyer majd, de al-Amint a 33. percben még ki is állították, amikor utolsó emberként szabálytalankodott Buchanannal szemben. A szünetre már három gólos vezetéssel ment Kanada, David duplázott.

A fesztivált Madibo brutális belépője árnyékolta be, Koné lába el is tört a szabálytalanság után, Katar pedig kettős emberhátrányba került. A Koné helyére beálló Saliba szabadrúgásból gólt szerzett, majd a hordágyon levitt Koné mezét a magasba tartva ajánlotta a találatot a csapattársának.

Hatig jutott Kanada, ez volt történelmük első világbajnoki győzelme (1986-ban velünk voltak egy csoportban, ellenük nyertünk utoljára).

Az utolsó körben az egyaránt négypontos kanadai és svájci együttes, illetve az egyformán egypontos katari és bosnyák gárda találkozik egymással.

(MTI alapján)

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