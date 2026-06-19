Diplomáciai konfliktust okozott Olaszország és az Egyesült Államok között Trump prosztó beszólása

Diplomáciai feszültséget okozott Olaszország és az Egyesült Államok között, hogy Donald Trump pénteken azt állította a La7 olasz tévécsatornának, hogy Giorgia Meloni közös fotóért „könyörgött” az Evianban tartott G7-csúcstalálkozón. Trump azt mondta, az olasz miniszterelnök könyörgött, hogy készüljön róluk közös kép. „Annyira akart egy közös fotót velem. Nem kellett volna megtennem, de megsajnáltam” – mondta Trump.

Az inkriminált kép Trumpról és Meloniról Fotó: HANDOUT/AFP

Giorgia Meloni az oldalán teljesen alaptalannak nevezte Trump kijelentését. Azt írta, megdöbbentették az amerikai elnök szavai. „Én és Olaszország soha nem könyörgünk – írta. – Őszintén szólva megdöbbentem. Nem tudom, miért viselkedik így az amerikai elnök a szövetségeseivel. Nem ez az első alkalom, hogy ez megtörténik; csak annyit mondhatok, sajnálatos, hogy nem tanúsít ugyanilyen elszántságot a Nyugat ellenségeivel szemben.”

Antonio Tajani külügyminiszter lemondta az Egyesült Államokba tervezett látogatását, amelyre június 21-től került volna sor. „Trump elnök súlyos és sértő szavai a miniszterelnök Giorga Melonival szemben megsértik egész Olaszországot” – írta.

Giorgia Meloni idén április 15-én elfogadhatatlannak nevezte Trump kijelentését, amikor az amerikai elnök arra szólította fel XIV. Leó pápát, hogy ne szóljon bele az iraki konfliktusba, mivel nem ért hozzá. Az olasz miniszterelnök állásfoglalása fagyossá tette a Róma és Washington közötti viszonyt, de Meloni a G7 csúcson azt mondta az olasz sajtónak, hogy a kapcsolatok jók, és „továbbra is barátok vagyunk”. (Guardian/MTI)