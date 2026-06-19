Félbeszakadtak az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban, miután Izrael és a Hezbollah is támadásokat indított Libanonban

Az izraeli hadsereg (IDF) péntekre virradóra légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire.

„Az izraeli hadsereg egész éjjel támadta, és továbbra is támadja a Hezbollah terrorszervezet fegyvereseit és infrastruktúráját Dél-Libanon több térségében. A csapásokra a Hezbollah ismétlődő tűzszüneti jogsértései miatt került sor" - közölte az IDF.

Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét a dél-libanoni Nabatije környékének több településén.

„Libanon és népe védelmében, a megszállással szembeni ellenállás és a föld felszabadításának törvényes jogára hivatkozva, valamint válaszul az izraeli ellenség tűzszüneti jogsértéseire, az Iszlám Ellenállás (Hezbollah) harcosai összecsaptak egy izraeli katonai egységgel, amely Arnún faluból Tibnít irányába próbált előrenyomulni” - állította a Hezbollah.

A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között péntekre tervezett tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló Al-Majádín televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását.

JD Vance amerikai alelnök már korábban lemondta péntekre tervezett svájci utazását, amelynek célja az volt, hogy találkozzon az iráni tárgyalókkal, és megkezdje a tárgyalásokat a háború befejezéséről Teherán és Washington között kötött egyetértési megállapodás végrehajtásáról. A csütörtöki bejelentést a Fehér Ház azzal magyarázta, hogy a közelgő technikai tárgyalások tervei még nem véglegesek.

JD Vance alelnök a Fehér Házban az Iránnal kötött békemegállapodásról és annak következményeiről tart sajtótájékoztatót 2026. június 18-án. Fotó: ANDREW THOMAS

Csütörtökön, valamivel korábban Vance bejelentette az Iránnal folytatandó tárgyalások következő szakaszának hivatalos kezdetét, miután megkötötték a két ország közötti ellenségeskedés megszüntetését célzó keretmegállapodást. A megállapodást eredetileg pénteken, Svájcban, Vance részvételével tervezték hivatalosan aláírni, ekkor indult volna el a tárgyalások következő szakasza is. A szöveget mindkét fél már elektronikusan aláírta. (Guardian, MTI)