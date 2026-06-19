Már lehet Revolut-számlára kérni a fizut

Hivatalosan is megnyílt a Revolut magyar fióktelepe, vagyis a felhasználóknak most már van magyar bankszámlája és helyi IBAN számlája, derül ki a Revoult felhasználóknak küldött leveléből.

Azt írják, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy:

lehet Revolut-számlára kérni a fizetést,

lehet utalásokat indítani, innen rendezni a közüzemi számlákat és beszedési megbízásokat is be lehet állítani,

magasabb díjmentes pénzfelvételi limittel lehet gazdálkodni (harmadik fél által felszámított díjak felmerülhetnek)

azonnali fizetéseket lehet indítani HUF-ban (hamarosan a QVIK és a Fizetési kérelem is elérhetővé válik).

Ezzel együtt a magyarországi helyi szolgáltatási költségeket tükröző, módosított átutalási díjak már érvényben vannak, és a magyar számlára is vonatkoznak. Ez a 0,45%-os díj az átutalások 50 000 Ft feletti részére vonatkozik, a díj maximuma pedig tranzakciónként 20 000 Ft.

Ez a díj nem vonatkozik a más Revolut-ügyfeleknek indított átutalásokra, azok továbbra is díjmentesek.

Arról, hogy mire érdemes odafigyelni revolutozás közben ebben a podcastban beszélgettünk.