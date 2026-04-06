Dohánygyár#10 – Jön a Revolut. És most mi lesz?

podcast

Hivatalosan is elindítja magyarországi fióktelepét a Revolut. A várható változásokra több mint kétmillió hazai ügyfélnek kell majd tudatosan odafigyelnie. Épp ezért gondoltuk úgy, hogy érdemes egy kicsit beszélni róla, mire számíthatunk. Vendégünk Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője.

BŐVEBBEN:

  • 00:00:00 - Gyorstalpaló: mi a Revolut, mit tud, amit a hazai bankok nem, és hol a bibi?
  • 00:07:21 - Lesz hazai fióktelep: változások, amikre az ügyfeleknek fel kell készülniük. Változások, amikre a hazai bankszektornak fel kell készülnie.
  • 00:11:47 - Lehet azt mondani, hogy köszi, de én ezt nem akarom? Előnyök és hátrányok. Csomagok útvesztői.
  • 00:21:46 - Vissza a hazai bankokhoz: lépéskényszerbe kerülnek? Hogyan hathat rájuk?
  • 00:25:39 - Gyorstalpaló 2.0: a következő két hónapban mire érdemes figyelnie az ügyfeleknek, mit ellenőrizzenek mindenképp.

Kérdés, kérés, javaslat, meglátás → dohanygyar@444.hu

Hang: Botos Tamás/444, kép: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com.

