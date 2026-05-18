Borízű hang #270: „Halvány őszi zuhanyrózsa” – revarázstalanítás a járadékvadászati világkiállításon [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Az új kormány brutális túlkapásait máris csodálatra méltó kíméletlenséggel nyakoncsípő műsorunk ezúton visszautasítja a sokmilliárdos állami támogatásokat.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Köszönjük, ha a 444-nek adod adód 1 százalékát!
  • 02:18 Mi lesz itt az üzleti modell? Nemzeti sajtóalap. A hivatkozott médiaügyi podcast. Ki rakja le a talpfákat a GYSEV vonatainak? Ki épített stadiont Azahriahnak?
  • 08:26 Kifelé az állammal az élsportból és a mezőgazdaságból! Az ibérico sertés és a pármai sonka versenyképessége. Nem kérünk minőségi hangjátékokat!
  • 13:30 Kösz, nem kérjük a közvetítési jogokat. Az állami pénz káros hatása a magyar sportra. Lehet írni az internetre honorárium nélkül is. Gómezre, kultúrára vagy vécépapírra költsünk? Mága Zoltán 3,3 milliárdja.
  • 18:31 Járadékvadászati világkiállítás. Robert Fico feltámadása. Hány párt a Tisza? Az Orbánban maradt ütés. Dopemanizálódás ás gyurcsányosodás.
  • 22:46 Gazdasági ciklusok és Orbán visszatérései. Roubini, aki a múltkorit megjósolta. A Kapitány-Hegedüs-összecsapás. A maga alá gyűrés veszélyei. Malthus, Schmitt, Burke, Gramsci, Kohn.
  • 28:13 A kormányt a háttérből irányító három erő. Kirándulás a parlamentbe. Meddig lehet nézni az abszolút filmszínházat?
  • 32:34 Lázár János megalázása. Mikor mehetünk a Karmelitába? Hatvanpusztával mi legyen? Hodász atya, az asszertivitáskócs. Gianni, a fideszes nyertes. A türkizes arc Orbán elé borul.
  • 37:04 Winkler Róbert tovább oktatja az irakiakat a gasztronómiájukra, majd a Tiszától visszakapja a motorja kulcsát.
  • 42:16 Magyar-fasizmus az immerzív cirkuszművészet ellen. A vadállatok miniszteri betiltása. Amikor a fél Nyugatit a bohócoknak akarták adni. Várjuk a miniszteri interjúkat.
  • 46:46 A túlértékelt zuhanyrózsa. Donald Trump a demokrata zuhanyrózsák ellen.
  • 49:06 Miből tudott kilépni Niedermüller Péter? Gyurcsány Ferenc, a rendszerváltás nyertese, de nyomorog. Amikor Gyurcsány lemondta a 444-előfizetését.
podcast borízű hang tisza stadion mága zoltán dopeman média parlament carl schmitt egy százalék Donald Trump azahriah 444 podcast robert fico podcast football orbán viktor Niedermüller Péter Lázár János gramsci gysev video szja irak
Borízű hang #270 [H]: „Halvány őszi zuhanyrózsa" – revarázstalanítás a járadékvadászati világkiállításon

Ki épített stadiont Azahriahnak? Ne támogasson az állam semmit! De Gómezt és Mágát semmiképpen. Versenyképes sonkákat! Lázár János megalázása. Mikor mehetünk a Karmelitába? A túlértékelt zuhanyrózsa.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
