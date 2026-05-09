Borízű hang #269: Hogy lesz jó Orbánnak, ha lecsukják? Te hány évet adnál?

Érték- és ügyfélorientált, fegyházban letöltendő műsorunk önfeledt love brand pillanatokat kínál a kedves olvasóknak az új rendszerben is, egyszersmind nem restell kiállni az emberi szabadságvesztésjogok mellett.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. 1 százalék a 444-nek.
  • 04:58 Urfi Péter: Sansz. Azonnali regénykoncessziót!
  • 11:40 Rajongók Budaörsön és Szegeden. Uj Péter Pintér Dezső stílusában köszönt, majd homokanimál. Cakó Ferenc Vivaldira homokanimál.
  • 15:38 D. Kovács Bill Gyula. Az év vesztese: Benkó Ákos. Inkei Bence cikke az NKA-balhéról.
  • 22:00 A reklámszakmát hirtelen elkezdte érdekelni a közélet. A gumigerincűek rendszerváltása.
  • 27:11 Léci mindenki magával kezdje! A dél-afrikai Truth and Reconciliation-modell. Az NKA-s és az Aktív Magyarországos magyarázkodó. Nem Balásy volt a megbízó.
  • 34:07 Hogy lesz jó Orbánnak ha lecsukják? Te hány évet adnál neki? Hodorkovszkijból is hős lett a börtönben. A szimbolikus megalázás szükségessége. Toroczkai még Mága Zoltánt sem találta meg.
  • 40:58 Winkler Róbert álmainak Decathlon-kormánya. Kirakatper legyen vagy boszorkányüldözés?
  • 43:38 Videó az új képviselőkkel. Fideszes képviselők gyanús ügyekkel. Czakó Czirbus Pál és a balinéz vájb.
  • 50:15 A katalán Fürjes Balázs. Hockey sobre patines.
  • 55:50 Az MSZP Fürjes Balázsa, a Régiók Európai Bizottságának elnöke.
  • 57:30 Hangulat Újpesten. Gomez, a magyar. Hanyadik lesz jövőre a Felcsút?
  • 60:52 Orbán Viktor a Vasmacskában. Orbán és az ifjabbik Magdi. A Dabao Jiaozi kitart.
  • 65:57 Vátesz-csúcstalálkozó.

podcast balásy gyula homokanimáció Sansz urfi péter EDDA Művek deák bill gyula reklám NKA-támogatások NKA-botrány
A Fidesz-KDNP valamiben máris rekordot döntött ellenzékben: korrupciós ügyekről szóló hírekben

A 44 fős fideszes és a 8 fős KDNP-s frakció csaknem felének voltak olyan kétes ügyei az elmúlt években, amik közpénzek kicsatornázásáról, ide-oda terelgetéséről, illetve klasszikus NER-sztorikról szóltak.

Rovó Attila, Herczeg Márk
„A politikának volt szüksége ezekre az emberekre és nem ezeknek az embereknek a politikára”

Szituációs gyakorlatokkal és jogszabályok tanulmányozásával készülnek képviselői munkájukra a parlamentbe jutott tiszások. Elmondták, hogy új munkájukkal felborult az életük, de 7/24/365 azért fognak dolgozni, hogy elinduljanak a dolgok az országban.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
Senki sem mesélte el eddig ennyire jól és belülről Balásy ügyeit, a négy-hatszoros túlárazásokat és a pénztalicskázást, mint ez az állami cégvezető

„Első példa: médiavásárlás. Kértünk ajánlatot a legnagyobb elérésű hazai bringás oldaltól. Egy PR-cikk 250 ezer forint + áfa lett volna, ami teljesen rendben lévő ár. Mire az ajánlat a New Landtől hozzánk került, 966 ezer forint + áfa lett belőle.” Nemcsak óriásplakátokra ment el a pénz. Révész Máriusz munkatársa kitálal.

Szily László
Az NKA-botrány nem egyszeri kisiklás, hanem a rendszer lényege

A Nemzeti Kulturális Alap titkos kollégiumában gyakorlatilag kampánycélokra osztottak pénzt. Mindeközben az NKA egyre kevésbé látta el azokat a feladatokat, melyekre eredetileg létrejött. Hankó Balázsból bűnbak lehet, de ez a történet jóval az ő színre lépése előtt kezdődött.

Inkei Bence
Legfeljebb Kubatov Gábor mondhatná meg, hogy miért és hogyan lett villámgyorsan magyar állampolgár a Fradi-futballista Gómez, az MLSZ-nek ugyanis fogalma sincs róla

Ez lehet az év legrejtélyesebb kiemelkedő nemzeti érdeke.

Gazda Albert
Minden idők legalulértékeltebb mikulásünnepsége

Uj Péter egyedül kreatívabbb, mint a világ összes reklámosa. A 444 vállalati buliján a főszerkesztő homokanimált, árnyjátszott, stand up-olt, bűvészkedett, mégis utólag kellett a tapsot alákeverni.

Ács Dániel
Borízű hang #268: Till Attila túléli a hangyainváziót is [rövid verzió]

Kínai néni és a mesterséges intelligencia. A rendszerváltás fideszes győztesei. Tolvajok, bűnözők, kollaboránsok és kezelésük. Hangyák, csigák, kecskebékák. Mikor lesz olcsóbb a futócipő a magyar boltokban, mint Nyugaton?

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
Borízű hang #268 [hosszú]: Till Attila túléli a hangyainváziót is

Kínai néni és a mesterséges intelligencia. A rendszerváltás fideszes győztesei. Tolvajok, bűnözők, kollaboránsok és kezelésük. Hangyák, csigák, kecskebékák. Mikor lesz olcsóbb a futócipő a magyar boltokban, mint Nyugaton?

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
Tyúkól #67: Már a testünkre is alig vannak szavaink, a vágyainkról beszélni sem merünk

Nyitott kapcsolatok, életközepi bizonytalanságok, párkapcsolati dinamikák. Mi a poliamória, kinek való vagy nem való? Honnan tudod egyáltalán, hogy neked mi való? Ezekről beszélgetünk Jámbor Eszter tabu-kommunikációs szakemberrel, művészetterapeutával, a Testsuli közösség alapítójával.

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
„Az Orbán-rendszerben bőven van még bányászni való” – Újságírás és média eddig és ezután

A független média túlélte a NER-t, és komoly szerepe volt annak vereségében. De mi vár rá most? Hogy kellene a Fidesz politikusait kezelni? A Tisza a programjában új médiatörvényt, közmédiát és nemzeti sajtóalapot ígért – de nem biztos, hogy pont ezekre van szükség. Bodrogi Bea médiajogásszal és Nádori Péterrel, a Direkt36 operatív igazgatójával beszélgettünk minderről.

Bede Márton
