A Fidesz-KDNP valamiben máris rekordot döntött ellenzékben: korrupciós ügyekről szóló hírekben

Gulyás Gergely múlt szerdai posztja szerint „a Fidesz megújult parlamenti frakciója a normalitást fogja képviselni az Országgyűlésben, konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül”.
Hogy mi a normalitás, az nézőpont kérdése, a konstruktivitás is érdekes felvetés némely fideszes képviselőnél, de ennél is fontosabb, hogy ha az egész ország érdekeit akarják szolgálni, akkor sokaknak össze kell majd kapniuk magukat, mert az elmúlt évek hírei alapján sokszor inkább a saját érdekeiket szolgálta a munkájuk, semmint a közt.
A 44 fős fideszes és a 8 fős KDNP-s frakció csaknem felének voltak olyan kétes ügyei az elmúlt években, amelyek közpénzek kicsatornázásáról, ide-oda terelgetéséről, illetve klasszikus NER-sztorikról szóltak.
A legnagyobbak eléggé szem előtt voltak, az ő sztorijaik viszonylag ismertek. Lázár János kezdettől fogva simán beírja a vagyonnyilatkozatába, hogy több tucatnyi földje és egyéb ingatlanja van, hozzá kötik a batidai vadászházat, amit erősít, hogy a vadászházat birtokló cégből egyedül ő vett fel osztalékot, és érdekes magyarországi bizniszeket folytatott osztrákokkal is.
Hiába kisebbségi tulajdonos a miniszter, a többi tulajdonostárs valamiért nem tart igényt a tízmilliókra.
A leköszönő egészségügyi államtitkár szerint a Fidesz vereségének okai között az is ott van, hogy „iszonyatos médiafölényben volt a Tisza”.
Azt állítja, egy egyesület építtette rá, amelynek bérbeadja, így nem is az övé a ház. Az egyesület ráadásul a rokonaié.
Az európai uniós pénzek példaértékű elköltésének újabb mestermunkája.
Egy olyan ügyben gyanúsították meg, aminek főszereplői üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal.
Ügyesen pályázott az uniós pénzre.
Sőt, még további közel 6,5 milliárd is mehet közpénzből úgynevezett rendkívüli kárrendezésre – avagy a Magyar Vagon-csoport csodálatos története.
Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.
Mert a leköszönő igazságügyi miniszter volt az, aki arról beszélt, hogy nincs kiskorú áldozat a Szőlő utcai ügyben.
A kormánybiztost a családi építkezése kivitelezőjéről kérdezték, amely a Magyar Falu Program egyik legnagyobb kedvezményezettje.
Néhány hónap alatt megszűnt a cég, amely amúgy sem végzett érdemi munkát. A szuperkórház projektje ezzel hosszabb időre lekerülhet a napirendről.
Nem találtak szabálytalanságot a fideszes Koncz Zsófia tavalyi kampányában, pedig csak a Facebookon többért hirdetett, mint amennyiért összesen lehetett volna.
Egy hangfelvétel szerint pedig lehetett köztük olyan vietnámi, aki nem hagyta el az Európai Unió területét.
Witzmann Mihály szerint az ingatlan azért nem szerepel a vagyonnyilatkozatában, mert az 150 ezer forintot kereső közalkalmazott felesége nevén van.
Ahol a magyar állam és a magyar álom összeért: 2010 után néhány év alatt gigantikus cégbirodalmak nőttek ki a semmiből, elképesztő vagyonok halmozódtak fel, és pártbürokraták váltak nagytőkésekké.
Witzmann Mihály ragaszkodik hozzá, hogy az emeletes ház egy borospince. Korábban ő lobbizta ki a szálláshely-pályázatokat, amin aztán milliókat nyertek a rokonai.
Olyan vihart kavart, hogy elutasították a törökországi földrengés után hősies mentést végző csapatot, miközben álciviles pénzt kaptak, hogy Vitályos akcióba lépett. A mentők is kaptak, az álciviles is megtarthatták a támogatást.
A kormány Lezsák Sándor összes tervére rábólintott, hogy állami pénzből építhessen turistaközpontot Lakitelek külterületén. A parlamenti alelnök személyesen vezetett körbe minket a birodalmában.
Az állam civil tevékenységre ad pénzt, aztán valahogy mégis fideszes propaganda lesz belőle Fóton. Az igazságügyminiszter pedig boldogan asszisztál ehhez.
Még a '48-as forradalmat is a Rotschildok törték meg Hargitai szerint. De mi van a családon belüli brókerrel?
Nincs kiskorú érintett. Azért tartóztatták le őket, mert a kormány teszi a dolgát. A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek. Sorra dőlnek meg ezek az állítások.
A DE Akcióközösség szerint Kovács Sándor fideszes képviselő hallatszik azon a hangfelvételen, amelyen nyíltan beszélnek arról, hogyan vinnének kisebbségi szavazókat az urnákhoz.
Kerényi János és Varga Gábor is elismerték, hogy a családtagjaik belekeveredtek az ügybe.
Hargitai János ugyan hivatalosan nős, de új társa van, aki amúgy a rendőrség jogtanácsosa. Kérdés, hogy alezredesként dolgozhat-e egy politikai pártnak.
Tiltott rendezvényt szervezni, oda embereket toborozni egy év börtönnel jár, azon részt venni szabálysértés –mondja Tuzson a Pride-ról.
A Penta Industry fürdött a közbeszerzésekben, még Mészáros Lőrincre is rátaláltak, aztán fordult a NER-szerencse.
Úgy tárgyalt a befektetőkkel a kormány nevében, hogy közben magánérdekeltsége volt a cégben, akikkel az arabok nem sokkal később megállapodtak az új központról.
Majd a leköszönő egészségügyi államtitkár feljelentéssel fenyegetőzött.
Újabb jelentősebb kommunikációs megbízást talált az RTL.
Igaz, eddig már most is van két szállójuk.
Hankó tagadta azt is, hogy a kampányban részt vevő celebek kaptak volna forrásokat az NKA pályázatán.
34 milliót „2026. tavaszi-nyári szakmai programok megvalósítására” kaptak, és ez csak az egyik tétel. Mégsem a miniszterre szavaztak.
A családi birtokon 60 milliós vissza nem térítendő EU-támogatásból születtek turisztikai beruházások, és bár a pénzt hivatalosan nem ő kapta, a pénzekből a telkén épült vendégház, filagória, turisztikai bemutatóház és csónakszállás.
További 201 tételnél semmi. Az EU-pénzből így felépült „látogatóközpontban” végül a Fidesz bérelt irodát, 83 négyzetmétert havi 55 ezer forintért, rezsivel.
Kedden jártak a NAV bűnügyi nyomozói a VIII. kerületi polgármesteri hivatalban.
A Tradíciókért Alapítvány 43 milliós támogatást kapott, de az állítólagos programjainak nem látni nyomát. Egy Radics-féle céggel is fura dolgok történtek.
2014. januártól a Kabala Média Bt. – amit még Németh Balázs apja alapított – havi 435 ezer forint (plusz áfát) kapott a Tüskecsarnok PR- és kommunikációs feladataiért.
Egyedülálló, hogy egy ilyen kis méretű településen nyíljon egy.
Németh Balázs Sándor két pozícióban is segíti Tuzson munkáját, aki külföldi útjaira is magával viszi. Tavaly visszamenőleg megemelték a jövedelmét is.
A koncessziós időszak 2024-es végéig 60 milliárdot is kaszálhat az üzleten Orbán barátja és Habony Árpád bizalmasa.
A számlagyáras nyomozás jegyzőkönyve betekintést nyújt egy apró falu politikai életébe. Pályázat-ügyben a KDNP frakció titkára hívja a helyi vállalkozót, ő disznóvágás közben riasztja a polgármestert, majd azt is megbeszélik, hogy ki nem szereti a Fideszt a faluban.
Pócs János volt jászapáti polgármester is a történet szereplője.
Miután a 24 rákérdezett az összeférhetetlenségre, Nagy Bálint és Vozár Péterné lemondott a céges megbízásairól.
A honvédelmi miniszter vagyonkezelő alapítványa „Per Ensem” néven fut, ami annyit tesz: kard által.