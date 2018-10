Seszták ment, és azonnal elfogytak a győztes közbeszerzések a kedvenc építőipari cégénél

Tavaly még parádés éve volt a Penta Industry nevű cégnek. Bőven jutott a közbeszerzésekből, több mint ötmilliárd forintos megbízást kaptak a vizes világbajnokságra, felújították a Bibó Szakkollégiumot, dolgoztak a kisvárdai stadion építésén, sportszállót húztak fel Mezőkövesden, Nyírbátoron a készenléti rendőrség, Taksonyban egy sportcsarnok épületén kezdtek dolgozni.

A cég árbevétele több, mint a duplájára nőtt egy év alatt, a 2016-os 5,4 milliárd forintról 11,4 milliárdra.

A választások óta a sikerszéria megszakadt, sőt, a cégiratok szerint október 2-án végrehajtást jegyeztek be a Penta Industryra. A sikerszéria idején a hírek arról szóltak, hogy a cég élvezi Seszták Miklós miniszter támogatását, ezt erősítette a számos kisvárdai munka és a vizes vébés megbízások, hiszen Seszták a tavalyi világbajnokság szervezőbizottságának elnöke volt. Seszták állítólag nem a legbékésebb távozása a kormányból és a Penta parkolópályája mindenesetre időben egybeesik.

Az is biztos, hogy a Penta több korábbi munkájával jelentősen megcsúszott.

A Bibó kollégium felújításával - amit valamiért a vizes vébé keretében újítottak fel, így aztán nem kellett nyílt közbeszerzést kiírni rá - , nemhogy a tavalyi világbajnokság előtt nem készültek el, de utána fél évvel sem, többször kellett módosítani a határidőt, miközben az eredeti 400 milliós árat felemelték 600 millióra.



A kisvárdai stadion 2 milliárdról indult, félmilliárddal lett drágább, és 2017 december helyett 2018 augusztusban adták át.

Rákospalotán nemhogy késve, de sehogy sem adták át a Deák utcai orvosi rendelőt. Eredetileg 2017 decemberben kellett volna végezniük, ehhez képest 2018. március végére a 30 százalékot sem érte el az épület készültségi szintje, ezért az önkormányzat a szerződés felbontásáról döntött. A cég szerint sem ebben, sem a többi esetben nem hibáztathatók a késlekedésért.

A Penta Industryt 2012-ben hozták létre, hamar sikerült felfuttatni.

2013-ban 1,7 milliárd forintos bevétele volt,



2014-ben 2,5 milliárd

2015-ben 4,6 milliárd

2016-ban 5,5 milliárd

2017-ben 11,5 milliárd.

A tavalyi 476 milliós nyereségből 117 forint osztalékot vett fel a tulajdonos Ramor Gábor Frigyes.

Idén tavaszig is minden jól ment, annak ellenére, hogy a Bibóval nem készültek el, a cég is bekerült abba a szűk körbe, amelyik az MNV Zrt. számára végezhet kivitelezési munkákat, 40 milliárdos keretösszeg erejéig.

Sőt megtalálták A MEGFELELŐ PARTNERT is. Kisvárdán ugyanis nemcsak stadiont építettek, de megbízást kaptak a MÁV-tól a „Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütemre”. Erre 2,8 milliárdja volt eredetileg a MÁV-nak, a Penta és Mészáros Lőrinc vejének, Homlok Zsoltnak a cége 5,5 milliárdos ajánlattal nyert. És ha már: alvállalkozóként bevonták a munkába Mészáros Lőrinc cégét, az R-Cordot is.

Alakult más együttműködés is a Penta Industry és Mészáros Lőrinc között. Az új kormány felállása óta egyetlen új, közbeszerzésen elnyert szerződést írt alá a Penta, Tállyán egy uniós támogatással megsegített borászati üzem felépítésére kaptak megbízást közösen a Mészáros-érdekeltség Euro Generallal. Csakhogy ez még 2017-es történet, és azért húzódott át idénre, mert a kiíró, egy tokaji nonprofit kft. eredetileg 789 milliósra tervezte a munkát, csakhogy a Penta-Euro General ajánlata kissé megszaladt, és ennek a duplájával, 1,4 milliárddal jelentkeztek be a munkára.

Hiába a dupla pénz, a kiíró nem érvénytelenítette a pályázatot, hanem időt kért, hogy a Földművelésügyi Minisztériumnál kijárja a hiányzó 700 milliós támogatást. Hogy, hogynem, a minisztérium nem dobta vissza a Penta és a Mészáros-érdekeltség hihetetlenül drága ajánlatát, hanem utalt, igaz, eltelt közben majdnem egy év, ezért a szerződést csak idén júniusban írták alá. Így lett ez a Pentának Seszták távozása után az eddigi egyetlen új közbeszerzési szerződése. Ebben a felállásban (Penta-Euro General) egyébként tavaly szeptemberben is nyertek egy közbeszerzést, Bodrogkisfaludon, beszerzési központ felépítésére, szinte aprópénzért, 384 millióért. Márciusban módosították a szerződést, még 15 millió forinttal megemelték az összeget.

Több korábbi szerződés még fut, ezek közül van, amelyiken módosítottak, így kitolták például a Szolnoki Atlétikai Centrum 522 millió forintos felújítási munkáinak a befejezését.

Kisvárdai munkák is voltak még idén, a fedett focicsarnok előkészítésére, tereprendezésre 228 millió forintos, termál kutak fúrására és hőközpontok kivitelezésére 300 milliós megbízást kaptak. Ami korábban elképzelhetetlen lett volna, a stadion melletti 728 férőhelyes parkoló építésére nyáron már nem ők kaptak megrendelést 446 millióért, pedig a stadiont ők építettek, a sportcsarnoknál is ők alakítottak ki egy kisebb parkolót.

Kisvárda mellett Tállai András Mezőkövesdje volt még a Penta kedvenc terepe, Tállai András fociklubjának köszönhetően. Itt nem stadiont építették, hanem a Tállai András által irányított klub sportszállóját. Nem részletezett okok miatt jelentős késéssel, és jóval drágábban készült el a 45 szobás sportszálló, aminek teljes költsége 1,5 milliárd forint. Már amennyiben elkészült, az átadásról ugyanis nem találni hírt, ami épp a minden átadásról tudósító Tállai András választókerületében eléggé szokatlan. A Penta kapott megbízást a mezőkövesdi foci utánpótlásközpont közművesítésére is, 183 millióért. A Penta végezte el a BOK-csarnok felújítását is tavaly év végén 100 millióért, és több stadion biztonsági rendszer generál-kivitelezését is ők végzik.

A választások óta viszont több közbeszerzésen is részt vettek, de nem nyertek. Vagy mást hirdettek győztesnek, vagy eredménytelen lett a pályázat az érvénytelen, illetve túl drága ajánlatok miatt.

Megkerestük a céget, hogy mi lehet az oka a látványos visszaesésnek, köze van-e ahhoz, hogy Seszták Miklós már nem miniszter, miért van végrehajtás a cégen, de egyelőre nem kaptunk választ.