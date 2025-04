Szijjártó: Kétoldalú megállapodásról tárgyalunk az Egyesült Államokkal

A magyar kormány kétoldalú megállapodásról tárgyal az Egyesült Államokkal – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a Bloomberg TV-nek, miközben az Európai Uniót bírálta Trump vámháborúja miatt.

Szijjártó arról beszélt, hogy az Európai Bizottságnak meg kellett volna előznie Donald Trump lépéseit az Unióval szemben azzal, hogy csökkenti a vámokat – különösen azokat, amik az amerikai autógyártókra vonatkoznak.

„De már néhány hónapja tárgyalásokat folytatunk az Egyesült Államokkal egy különleges kétoldalú együttműködésről”

– mondta a külügyminiszter Francine Lacquának, a Bloomberg műsorvezetőjének, és azt hangsúlyozta, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak a Trump-adminisztrációval.

Szijjártó Péter annyit árult el a tervezett együttműködésről, hogy az gazdasági elemeket is tartalmazna, de részleteket nem közölt. Ezenkívül védelmébe vette Magyarország gazdasági kapcsolatait Kínával és Oroszországgal – a kínai befektetésekről azt mondta, azok kizárólag gazdasági megfontolásból jönnek Magyarországra, és Peking soha nem keverte össze a politikát a beruházásokkal.

Korábban Orbán Viktor is utalt rá az Iparkamara évértékelőjén, hogy az USA-val kötendő gazdasági megállapodás ellensúlyozhatja a vámháború negatív hatásait - azt elismerte ugyanakkor, hogy a vámháborún Magyarország is veszíthet, az Európára kivetett vámok negatív hatást gyakorolhatnak a magyar gazdaságra is. Ennek részleteiről ugyanakkor nem tudni semmit, és a lehetőségeket igencsak behatárolja, hogy a kereskedelempolitika uniós hatáskörbe tartozik, a 20 százalékos amerikai vám az összes EU-tagállamra egységesen vonatkozik, és ez alól Magyarország sem lehet kivétel.