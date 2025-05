Vitályos Eszter úgy mentette ki magát a kínos pénzosztásból, hogy azzal végképp nevetségessé tette a kormányzati „civil” pályázatot

Akkora vihart kavart Szentendrén, hogy a városban lévő szervezetek közül kik nyertek és kik nem a kormány elvileg civil szervezet támogatására kiírt pályázatán, hogy a térség fideszes országgyűlési képviselője, Vitályos Eszter kénytelen volt sürgősen reagálni rá.

photo_camera Balázs László, a Pest Vármegyei Kutató-mentő Szolgálat vezetője és Vitályos Eszter a törökországi mentések után Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

Forráshiányra hivatkozva ugyanis a Miniszterelnökség elutasította a törökországi földrengés utáni mentésekben nagy tiszteletet kivívó Pest Vármegyei Kutató-mentő Szolgálat kérelmét. 2,5 millió forintot kértek a terepjárójuk felújítására, de nem kaptak. A döntésre reagáló Facebook-posztjukban azt írták:

„Őszintén nem tudjuk, hogy mi a fenét kellene még tennünk azért, hogy az elvégzett munkánk jelentősége szemet szúrjon azon a szinten, ahol a döntések születnek. 20 éve, 0-24 órában, térítésmentesen életeket mentünk és amikor segíséget kérünk egy pályázat formájában, akkor nincs elég forrás a munkaeszközünk felújítására. ”

Hiába pályáztak a Gulyás Gergely által kiírt pályázaton a szentendrei önkéntes tűzoltók is, őket is elutasították forráshiányra hivatkozva, és így járt a Vöröskő Önkéntes Tűzoltó Egylet is Leányfalun.

Ugyanakkor, ahogy eddig háromszor, most is kapott támogatást a Miniszterelnökségtől két olyan szentendrei álcivil szervezet is, ami nyíltan a Fidesz politikai céljait szolgálja.

A Fulco Deák Egyesület 8,4 millió forintot kapott a korábbi 29 millió forint mellé. A szervezet elnöke fideszes politikus. Török Balázs a város korábbi alpolgármestere, jelenleg a Fidesz helyi elnöke. A Gulyás-féle pályázaton anyagilag rendszeresen megtámogatott egyesület vezetésének a tagja Petricskó Zoltán is, aki fideszes támogatással indult tavaly a polgármester-választáson (amit elveszített ugyan, de a képviselő-testületben tag lett) és Pintér Ádám volt fideszes képviselő.

A Szentendre Barátai Egyesület nemcsak rendszeresen szervez beszélgetéseket fideszes politikusokkal és a holdudvar tagjaival, de közösen kampányoltak Vitályos Eszterrel a parlamenti választáson és támogatták a Fidesz polgármesterjelöltjét is. Ők a korábban elnyert 24 millió mellé most 8,25 milliót kaptak.

A kínos helyzetet Vitályos úgy oldotta meg, hogy ma kirakott egy Facebook-posztot. Ezt, mintha mi sem történt volna, azzal kezdi, hogy: „Ha baj van, ők jönnek – mi segítünk, hogy jöhessenek. Van egy csapat, akik 20 éve fáradhatatlanul indulnak útnak, ha valaki bajba kerül. Ők a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat tagjai – némán, hősiesen, a háttérben dolgozva mentenek életeket. A kormány – a lehetőségekhez mérten – mindent megtesz azért, hogy ezek az önzetlen hősök megkapják a szükséges támogatást.”

Itt Vitályos nem tesz utalást arra, hogy a szolgálat pályázatát elutasították 21-én. Itt van az erről szóló levél:

Hanem azzal folytatja, hogy a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője arról tájékoztatta, hogy a terepjárójuk elöregedett és a biztonságos, hatékony munkavégzéshez nélkülözhetetlen a jármű cseréje vagy felújítása. A Szolgálat kérése világos volt: legalább 2,5 millió forint a felújításhoz, de 11 millió forint szükséges az ideális megoldáshoz – egy új terepjáró beszerzéséhez”. (A szolgálat valójában 2,5 millióra pályázott, a 11 millió a felső határa a pályázaton elnyerhető összegnek.)

A kormányszóvivő ezután közli, hogy egyeztetett az ügyben Gulyás Gergely miniszterrel, „akinek a támogatása és az együttműködése lehetővé tette, hogy a járműcsere megvalósuljon. Ez a döntés hosszú távon is biztosítja a Szolgálat biztonságos, megbízható és hatékony munkavégzését a közösség szolgálatában”. Vitályos ezek után még leírja, hogy „a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat pótolhatatlan szerepet tölt be a térségünk életében, ezért a kormány a teljes 11 millió forintot biztosítja, hogy a mentés ne álljon meg és a biztonság továbbra is garantált legyen. Ez nemcsak egy járműről szól. Ez az emberségről, a bizalomról és a közösség védelméről szól. Köszönjük a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat minden tagjának, hogy a legnehezebb pillanatokban is ott vannak és számíthatunk rájuk.”

A szerdán még elkeseredett kutató-mentők persze örülnek a fordulatnak. Arról nincs hír, hogy a pályázaton szintén hoppon maradt önkéntes tűzoltóknak is kijárt-e támogatást Vitályos. Ahogy arról sincs hír, hogy a forráshiány miatt eleve nem érintett, a helyi Fidesz-elnök által vezetett Fulco Deák Egyesület vagy a fideszes jelöltek mellett lelkesen kampányoló, az ellenzéki polgármester ellen nemrégiben tüntetést szervező Szentendre Barátai pályázati támogatását csökkenteni kellett volna, hogy legyen pénz a kutató-mentőkre.

Miért így osztanak?

Még a negyedik pályázati kör kiírásakor írtunk arról, hogy kik lesznek a várható nyertesek, a szerdán megjelent eredményekből tényleg elég sokat eltaláltunk. (Az előző három kiírás alapján készült összegzésben a Válaszonline arra jutott, hogy a legsikeresebben pályázók majdnem 90 százaléka - közvetlenül vagy közvetetten - köthető a Fideszhez.)

A kormány azután indította be ezt a rendszer, hogy 2021-ben kidobott az ablakon 77 milliárd forintot. A kormány azért mondott le a Norvégia, Izland és Liechtenstein által finanszírozott - a közös EU-s piac megnyitása miatti - támogatási projektről, mert nem fogadta el, hogy ebből magyar civil szervezetek között úgy osszanak el 4 milliárd forintot, hogy arra nincs befolyása. A 4 milliárdot nem lehetett leválasztani a 77 milliárdból, így az egész ment a kukába.

A norvég pénzek kezelésére pályázaton kiválasztott Ökotárs Alapítvány szúrta a kormány szemét. Ellenük bősz sorosozással már évekkel korábban megindult a támadás Lázár János vezetésével, volt ott minden: hatósági vegzálások, rendőrségi erődemonstráció, adószám-felfüggesztések, közben pedig egymást érték a lejáratócikkek és szivárogtatásoka kormányközeli sajtóban. Lázár János arról beszélt, hogy a norvégok meg akarják buktatni a magyar kormányt. (Az Ökotárs itt szedte össze részletesen, hogy milyen logika alapján osztották ők a pénzeket.)

A kormány ezután döntött úgy, hogy a Miniszterelnökség által biztosított forrásból meghirdeti a 4,4 milliárdos Városi Civil Alapot, amit először 2021-ben, aztán 2022-ben és 2023-ban is kiírtak, már megemelt, 4,8-4,8 milliárdos kerettel. A 2025-ös keret szintén 4,8 milliárd.

A győztesek listáját a közeljövőben alaposabban feldolgozzuk majd. Ha ismerős valamilyen szervezet, írja meg nekünk a megirom@444.hu-ra. Sok tippet kaptunk már most is az olvasóinktól, ezeket köszönjük.