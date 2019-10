Lezsák alapítványa 18 milliárdot kapott a kormánytól, hogy felépítse Lakitelken a négycsillagos Hungarikum Hotelt

Egy kedden megjelent kormányhatározattal újabb támogatást kapott Lezsák Sándor lakitelki Népfőiskolája. A következő három évben a kormány több mint 18 milliárd forinttal támogatja, hogy a parlament alelnökénél felépülhessen négycsillagos a Hungarikum Hotel. Egyébként a hotel tervezésére már korábban is elköltöttek 42 millió forintot.

Fotó: Botos Tamás/444

A Lakitelek Népfőiskolán az elmúlt években egymás értek a közpénzből megvalósuló fejlesztések. Többek között épült turult mintázó lovarda, borkatedrális, termálfürdőt is terveznek és itt kap új székházat a Budai Vigadóból kiköltöztetett Nemzeti Művelődési Intézet is.

Lezsák Sándor a lovarda előtt Fotó: botost/444.hu

A keddi kormánydöntés értelmében a Hungarikum Hotelre jövőre 6 milliárdot, 2021-ben 6,024 milliárdot, 2022-ben pedig szintén 6,024 milliárdot kap Lezsák alapítványa.

Az alapítványnak már most is van egy Hotel Club Tisza szállodája, valamint nemrég egy munkásszállóból kialakították a Kincsem Fogadót is.